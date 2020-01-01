Playbux (PBUX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Playbux (PBUX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Playbux (PBUX) Informacije 1. Project bio: The largest Web3 entertainment platform in the world, powered by AI and backed by Binance Labs | VISA Accelerator 2023. $PBUX 2. Project tags: AI, Gaming, Binance Labs Portfolio Službena web stranica: https://www.playbux.co/ Bijela knjiga: https://playbux.gitbook.io/playbux-whitepaper Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x9D1d4dE9cD93203147fAc3BC0262a78e3a0e96bb Kupi PBUX odmah!

Playbux (PBUX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Playbux (PBUX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 636.64K $ 636.64K $ 636.64K Ukupna količina: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Količina u optjecaju: $ 383.52M $ 383.52M $ 383.52M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 664.00K $ 664.00K $ 664.00K Povijesni maksimum: $ 0.4125 $ 0.4125 $ 0.4125 Povijesni minimum: $ 0.001009119819006544 $ 0.001009119819006544 $ 0.001009119819006544 Trenutna cijena: $ 0.00166 $ 0.00166 $ 0.00166 Saznajte više o cijeni Playbux (PBUX)

Playbux (PBUX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Playbux (PBUX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PBUX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PBUX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PBUX tokena, istražite PBUX cijenu tokena uživo!

