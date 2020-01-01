Playbux (PBUX) Tokenomika

Playbux (PBUX) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Playbux (PBUX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Playbux (PBUX) Informacije

1. Project bio: The largest Web3 entertainment platform in the world, powered by AI and backed by Binance Labs | VISA Accelerator 2023. $PBUX 2. Project tags: AI, Gaming, Binance Labs Portfolio

Službena web stranica:
https://www.playbux.co/
Bijela knjiga:
https://playbux.gitbook.io/playbux-whitepaper
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0x9D1d4dE9cD93203147fAc3BC0262a78e3a0e96bb

Playbux (PBUX) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Playbux (PBUX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 636.64K
$ 636.64K
Ukupna količina:
$ 400.00M
$ 400.00M
Količina u optjecaju:
$ 383.52M
$ 383.52M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 664.00K
$ 664.00K
Povijesni maksimum:
$ 0.4125
$ 0.4125
Povijesni minimum:
$ 0.001009119819006544
$ 0.001009119819006544
Trenutna cijena:
$ 0.00166
$ 0.00166

Playbux (PBUX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Playbux (PBUX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj PBUX tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja PBUX tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku PBUX tokena, istražite PBUX cijenu tokena uživo!

Kako kupiti PBUX

Jeste li zainteresirani za dodavanje Playbux (PBUX) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje PBUX, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Playbux (PBUX) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena PBUX pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

PBUX Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide PBUX? Naša PBUX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.