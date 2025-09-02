Više o PBUX

Playbux Logotip

Playbux Cijena(PBUX)

1 PBUX u USD cijena uživo:

$0.00194
$0.00194$0.00194
-7.17%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Playbux (PBUX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:05:36 (UTC+8)

Playbux (PBUX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00175
$ 0.00175$ 0.00175
24-satna najniža cijena
$ 0.00313
$ 0.00313$ 0.00313
24-satna najviša cijena

$ 0.00175
$ 0.00175$ 0.00175

$ 0.00313
$ 0.00313$ 0.00313

$ 0.6203105863157017
$ 0.6203105863157017$ 0.6203105863157017

$ 0.001009119819006544
$ 0.001009119819006544$ 0.001009119819006544

-3.49%

-7.17%

-46.12%

-46.12%

Playbux (PBUX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00194. Tijekom protekla 24 sata, PBUXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00175 i najviše cijene $ 0.00313, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PBUX je $ 0.6203105863157017, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001009119819006544.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PBUX se promijenio za -3.49% u posljednjih sat vremena, -7.17% u posljednjih 24 sata i -46.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Playbux (PBUX)

No.2196

$ 744.02K
$ 744.02K$ 744.02K

$ 41.89K
$ 41.89K$ 41.89K

$ 776.00K
$ 776.00K$ 776.00K

383.52M
383.52M 383.52M

400,000,000
400,000,000 400,000,000

400,000,000
400,000,000 400,000,000

95.87%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Playbux je $ 744.02K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 41.89K. Količina u optjecaju PBUX je 383.52M, s ukupnom količinom od 400000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 776.00K.

Playbux (PBUX) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Playbux za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0001498-7.17%
30 dana$ -0.00266-57.83%
60 dana$ -0.00206-51.50%
90 dana$ -0.00134-40.86%
Playbux promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u PBUX od $ -0.0001498 (-7.17%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Playbux 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00266 (-57.83%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Playbux 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PBUX od $ -0.00206 (-51.50%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Playbux 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00134 (-40.86%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Playbux (PBUX)?

Pogledajte Playbux stranicu Povijest cijena sada.

Što je Playbux (PBUX)

1. Project bio: The largest Web3 entertainment platform in the world, powered by AI and backed by Binance Labs | VISA Accelerator 2023. $PBUX 2. Project tags: AI, Gaming, Binance Labs Portfolio

Playbux dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Playbux ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti PBUX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Playbux na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Playbux učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Playbux Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Playbux (PBUX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Playbux (PBUX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Playbux.

Provjerite Playbux predviđanje cijene sada!

Playbux (PBUX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Playbux (PBUX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PBUX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Playbux (PBUX)

Tražiš kako kupiti Playbux? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Playbux na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

PBUX u lokalnim valutama

1 Playbux(PBUX) u VND
51.0511
1 Playbux(PBUX) u AUD
A$0.0029488
1 Playbux(PBUX) u GBP
0.0014162
1 Playbux(PBUX) u EUR
0.001649
1 Playbux(PBUX) u USD
$0.00194
1 Playbux(PBUX) u MYR
RM0.0081868
1 Playbux(PBUX) u TRY
0.0798116
1 Playbux(PBUX) u JPY
¥0.28518
1 Playbux(PBUX) u ARS
ARS$2.6721754
1 Playbux(PBUX) u RUB
0.1563252
1 Playbux(PBUX) u INR
0.1708364
1 Playbux(PBUX) u IDR
Rp31.8032736
1 Playbux(PBUX) u KRW
2.705718
1 Playbux(PBUX) u PHP
0.1108322
1 Playbux(PBUX) u EGP
￡E.0.0941482
1 Playbux(PBUX) u BRL
R$0.0105342
1 Playbux(PBUX) u CAD
C$0.0026578
1 Playbux(PBUX) u BDT
0.2357682
1 Playbux(PBUX) u NGN
2.9708966
1 Playbux(PBUX) u COP
$7.7911564
1 Playbux(PBUX) u ZAR
R.0.034144
1 Playbux(PBUX) u UAH
0.0803742
1 Playbux(PBUX) u VES
Bs0.28324
1 Playbux(PBUX) u CLP
$1.87792
1 Playbux(PBUX) u PKR
Rs0.5504944
1 Playbux(PBUX) u KZT
1.0458152
1 Playbux(PBUX) u THB
฿0.0626814
1 Playbux(PBUX) u TWD
NT$0.0594416
1 Playbux(PBUX) u AED
د.إ0.0071198
1 Playbux(PBUX) u CHF
Fr0.001552
1 Playbux(PBUX) u HKD
HK$0.0151126
1 Playbux(PBUX) u AMD
֏0.7415844
1 Playbux(PBUX) u MAD
.د.م0.0174212
1 Playbux(PBUX) u MXN
$0.036181
1 Playbux(PBUX) u SAR
ريال0.007275
1 Playbux(PBUX) u PLN
0.0070616
1 Playbux(PBUX) u RON
лв0.0084002
1 Playbux(PBUX) u SEK
kr0.0182166
1 Playbux(PBUX) u BGN
лв0.0032204
1 Playbux(PBUX) u HUF
Ft0.654944
1 Playbux(PBUX) u CZK
0.0404684
1 Playbux(PBUX) u KWD
د.ك0.0005917
1 Playbux(PBUX) u ILS
0.006499
1 Playbux(PBUX) u AOA
Kz1.7684458
1 Playbux(PBUX) u BHD
.د.ب0.00073138
1 Playbux(PBUX) u BMD
$0.00194
1 Playbux(PBUX) u DKK
kr0.0123578
1 Playbux(PBUX) u HNL
L0.050828
1 Playbux(PBUX) u MUR
0.088852
1 Playbux(PBUX) u NAD
$0.0341246
1 Playbux(PBUX) u NOK
kr0.0193806
1 Playbux(PBUX) u NZD
$0.0032786
1 Playbux(PBUX) u PAB
B/.0.00194
1 Playbux(PBUX) u PGK
K0.0082062
1 Playbux(PBUX) u QAR
ر.ق0.0070616
1 Playbux(PBUX) u RSD
дин.0.1942328

Playbux Resurs

Za dublje razumijevanje Playbux, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Playbux web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Playbux

Koliko Playbux (PBUX) vrijedi danas?
Cijena PBUX uživo u USD je 0.00194 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PBUX u USD?
Trenutačna cijena PBUX u USD je $ 0.00194. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Playbux?
Tržišna kapitalizacija za PBUX je $ 744.02K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PBUX?
Količina u optjecaju za PBUX je 383.52M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PBUX?
PBUX je postigao ATH cijenu od 0.6203105863157017 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PBUX?
PBUX je vidio ATL cijenu od 0.001009119819006544 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PBUX?
24-satni obujam trgovanja za PBUX je $ 41.89K USD.
Hoće li PBUX još narasti ove godine?
PBUX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PBUX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:05:36 (UTC+8)

Playbux (PBUX) Važna ažuriranja industrije

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

PBUX u USD kalkulator

Iznos

PBUX
PBUX
USD
USD

1 PBUX = 0.00194 USD

Trgujte PBUX

PBUXUSDT
$0.00194
$0.00194$0.00194
-7.17%

