Purple Bitcoin (PBTC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.3892. Tijekom protekla 24 sata, PBTCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.3869 i najviše cijene $ 0.4535, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PBTC je $ 1.2751318968681968, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.028456991217276392.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PBTC se promijenio za -1.95% u posljednjih sat vremena, -4.34% u posljednjih 24 sata i -5.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Purple Bitcoin (PBTC)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Purple Bitcoin je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 190.18K. Količina u optjecaju PBTC je --, s ukupnom količinom od 19312946. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.52M.
Purple Bitcoin (PBTC) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Purple Bitcoin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.017658
-4.34%
30 dana
$ +0.0725
+22.89%
60 dana
$ -0.0392
-9.16%
90 dana
$ -0.0608
-13.52%
Purple Bitcoin promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u PBTC od $ -0.017658 (-4.34%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Purple Bitcoin 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0725 (+22.89%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Purple Bitcoin 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PBTC od $ -0.0392 (-9.16%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Purple Bitcoin 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0608 (-13.52%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Purple Bitcoin (PBTC)?
Purple Bitcoin (PBTC) redefines digital asset innovation by merging Bitcoin’s fundamental principles of scarcity with the modern capabilities of the Solana network. Purple Bitcoin fixed supply of 21,000,000 tokens is coupled with an innovative deflationary burn mechanism and secured via immutable, renounced smart contracts. Operating on a proof-of-stake platform, Purple Bitcoin delivers lightning-fast transactions, reduced fees, and significantly lower energy consumption, setting a new standard for sustainable, high-performance cryptocurrencies.
Purple Bitcoin Predviđanje cijene (USD)
Kako kupiti Purple Bitcoin (PBTC)
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.