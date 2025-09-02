Više o PBTC

Purple Bitcoin Logotip

Purple Bitcoin Cijena(PBTC)

1 PBTC u USD cijena uživo:

$0.3892
$0.3892$0.3892
-4.34%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Purple Bitcoin (PBTC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:25:21 (UTC+8)

Purple Bitcoin (PBTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.3869
$ 0.3869$ 0.3869
24-satna najniža cijena
$ 0.4535
$ 0.4535$ 0.4535
24-satna najviša cijena

$ 0.3869
$ 0.3869$ 0.3869

$ 0.4535
$ 0.4535$ 0.4535

$ 1.2751318968681968
$ 1.2751318968681968$ 1.2751318968681968

$ 0.028456991217276392
$ 0.028456991217276392$ 0.028456991217276392

-1.95%

-4.34%

-5.17%

-5.17%

Purple Bitcoin (PBTC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.3892. Tijekom protekla 24 sata, PBTCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.3869 i najviše cijene $ 0.4535, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PBTC je $ 1.2751318968681968, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.028456991217276392.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PBTC se promijenio za -1.95% u posljednjih sat vremena, -4.34% u posljednjih 24 sata i -5.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Purple Bitcoin (PBTC)

No.3438

--
----

$ 190.18K
$ 190.18K$ 190.18K

$ 7.52M
$ 7.52M$ 7.52M

--
----

19,312,946
19,312,946 19,312,946

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Purple Bitcoin je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 190.18K. Količina u optjecaju PBTC je --, s ukupnom količinom od 19312946. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.52M.

Purple Bitcoin (PBTC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Purple Bitcoin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.017658-4.34%
30 dana$ +0.0725+22.89%
60 dana$ -0.0392-9.16%
90 dana$ -0.0608-13.52%
Purple Bitcoin promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u PBTC od $ -0.017658 (-4.34%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Purple Bitcoin 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0725 (+22.89%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Purple Bitcoin 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PBTC od $ -0.0392 (-9.16%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Purple Bitcoin 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0608 (-13.52%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Purple Bitcoin (PBTC)?

Pogledajte Purple Bitcoin stranicu Povijest cijena sada.

Što je Purple Bitcoin (PBTC)

Purple Bitcoin (PBTC) redefines digital asset innovation by merging Bitcoin’s fundamental principles of scarcity with the modern capabilities of the Solana network. Purple Bitcoin fixed supply of 21,000,000 tokens is coupled with an innovative deflationary burn mechanism and secured via immutable, renounced smart contracts. Operating on a proof-of-stake platform, Purple Bitcoin delivers lightning-fast transactions, reduced fees, and significantly lower energy consumption, setting a new standard for sustainable, high-performance cryptocurrencies.

Purple Bitcoin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Purple Bitcoin ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti PBTC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Purple Bitcoin na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Purple Bitcoin učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Purple Bitcoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Purple Bitcoin (PBTC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Purple Bitcoin (PBTC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Purple Bitcoin.

Provjerite Purple Bitcoin predviđanje cijene sada!

Purple Bitcoin (PBTC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Purple Bitcoin (PBTC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PBTC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Purple Bitcoin (PBTC)

Tražiš kako kupiti Purple Bitcoin? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Purple Bitcoin na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Purple Bitcoin Resurs

Za dublje razumijevanje Purple Bitcoin, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Purple Bitcoin web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Purple Bitcoin

Koliko Purple Bitcoin (PBTC) vrijedi danas?
Cijena PBTC uživo u USD je 0.3892 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PBTC u USD?
Trenutačna cijena PBTC u USD je $ 0.3892. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Purple Bitcoin?
Tržišna kapitalizacija za PBTC je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PBTC?
Količina u optjecaju za PBTC je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PBTC?
PBTC je postigao ATH cijenu od 1.2751318968681968 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PBTC?
PBTC je vidio ATL cijenu od 0.028456991217276392 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PBTC?
24-satni obujam trgovanja za PBTC je $ 190.18K USD.
Hoće li PBTC još narasti ove godine?
PBTC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PBTC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:25:21 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

