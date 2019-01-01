PAX Gold (PAXG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u PAX Gold (PAXG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

PAX Gold (PAXG) Informacije Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold. Službena web stranica: https://www.paxos.com/paxgold/ Bijela knjiga: https://www.paxos.com/pax-gold Istraživač blokova: https://solscan.io/token/C6oFsE8nXRDThzrMEQ5SxaNFGKoyyfWDDVPw37JKvPTe Kupi PAXG odmah!

PAX Gold (PAXG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PAX Gold (PAXG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B Ukupna količina: $ 284.18K $ 284.18K $ 284.18K Količina u optjecaju: $ 284.18K $ 284.18K $ 284.18K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B Povijesni maksimum: $ 3,614 $ 3,614 $ 3,614 Povijesni minimum: $ 1,387.97650287 $ 1,387.97650287 $ 1,387.97650287 Trenutna cijena: $ 3,549.47 $ 3,549.47 $ 3,549.47 Saznajte više o cijeni PAX Gold (PAXG)

PAX Gold (PAXG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PAX Gold (PAXG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PAXG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PAXG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PAXG tokena, istražite PAXG cijenu tokena uživo!

Kako kupiti PAXG Jeste li zainteresirani za dodavanje PAX Gold (PAXG) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje PAXG, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati PAXG na MEXC-u odmah!

PAX Gold (PAXG) Povijest cijena Analiza povijesti cijena PAXG pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite PAXG povijest cijena odmah!

PAXG Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PAXG? Naša PAXG stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PAXG predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!