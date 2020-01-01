PAWZONE (PAWZONE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u PAWZONE (PAWZONE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

PAWZONE (PAWZONE) Informacije PawZone is a blockchain technology company focused on developing decentralized applications for Shibarium, the upcoming Shiba Inu Layer 2 network. Their community, the Pawfighters, is dedicated to the betterment of the Shiba Inu ecosystem. PawZone is currently building an NFT marketplace for Shibarium which is expected to outperform many of the larger NFT marketplaces currently available followed by Shiba Inu GG, the upcoming gaming guild. The PAW token will serve as the governance token for the project, allowing members to determine the future of the project through their participation in a DAO.PAW can be spent to level up in Shiba Inu GG to earn more for your contributions with the assets you borrow. Službena web stranica: https://www.pawzone.io/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x1aa51bc7eb181ce48ce626bf62f8956fa9555136 Kupi PAWZONE odmah!

PAWZONE (PAWZONE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PAWZONE (PAWZONE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 500.00B $ 500.00B $ 500.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 191.95K $ 191.95K $ 191.95K Povijesni maksimum: $ 0.000045 $ 0.000045 $ 0.000045 Povijesni minimum: $ 0.000000010511378402 $ 0.000000010511378402 $ 0.000000010511378402 Trenutna cijena: $ 0.0000003839 $ 0.0000003839 $ 0.0000003839 Saznajte više o cijeni PAWZONE (PAWZONE)

PAWZONE (PAWZONE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PAWZONE (PAWZONE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PAWZONE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PAWZONE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PAWZONE tokena, istražite PAWZONE cijenu tokena uživo!

