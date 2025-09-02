Što je PAWZONE (PAWZONE)

PawZone is a blockchain technology company focused on developing decentralized applications for Shibarium, the upcoming Shiba Inu Layer 2 network. Their community, the Pawfighters, is dedicated to the betterment of the Shiba Inu ecosystem. PawZone is currently building an NFT marketplace for Shibarium which is expected to outperform many of the larger NFT marketplaces currently available followed by Shiba Inu GG, the upcoming gaming guild. The PAW token will serve as the governance token for the project, allowing members to determine the future of the project through their participation in a DAO.PAW can be spent to level up in Shiba Inu GG to earn more for your contributions with the assets you borrow.

PAWZONE dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje PAWZONE ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.



PAWZONE Predviđanje cijene (USD)

Koliko će PAWZONE (PAWZONE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PAWZONE (PAWZONE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PAWZONE.

PAWZONE (PAWZONE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PAWZONE (PAWZONE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PAWZONE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti PAWZONE (PAWZONE)

Tražiš kako kupiti PAWZONE? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti PAWZONE na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

PAWZONE u lokalnim valutama

PAWZONE Resurs

Za dublje razumijevanje PAWZONE, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PAWZONE Koliko PAWZONE (PAWZONE) vrijedi danas? Cijena PAWZONE uživo u USD je 0.0000003858 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena PAWZONE u USD? $ 0.0000003858 . Provjerite Trenutačna cijena PAWZONE u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija PAWZONE? Tržišna kapitalizacija za PAWZONE je $ 0.00 USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za PAWZONE? Količina u optjecaju za PAWZONE je 0.00 USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PAWZONE? PAWZONE je postigao ATH cijenu od 0.000070022881797892 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PAWZONE? PAWZONE je vidio ATL cijenu od 0.000000010511378402 USD . Koliki je obujam trgovanja za PAWZONE? 24-satni obujam trgovanja za PAWZONE je $ 54.46K USD . Hoće li PAWZONE još narasti ove godine? PAWZONE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PAWZONE predviđanje cijene za detaljniju analizu.

