PARMA Fan Token (PARMA) Informacije $PARMA is the Fan token of the legendary Parma Calcio 1913, a football team with a great history. $PARMA Fan token is a cryptocurrency with the aim of revolutionizing fan engagement through innovative and exclusive experiences. Holders will also be able to participate in surveys, win match tickets and make important choices about their team. Službena web stranica: https://www.unitos.io/parma-fantoken Bijela knjiga: https://docsend.com/view/x7r2zi6zdb5chtaj Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xf7f0dc9fd88e436847580d883319137ec2aa6b94 Kupi PARMA odmah!

PARMA Fan Token (PARMA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PARMA Fan Token (PARMA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 103.60K $ 103.60K $ 103.60K Povijesni maksimum: $ 1.249 $ 1.249 $ 1.249 Povijesni minimum: $ 0.001399028640257023 $ 0.001399028640257023 $ 0.001399028640257023 Trenutna cijena: $ 0.00518 $ 0.00518 $ 0.00518 Saznajte više o cijeni PARMA Fan Token (PARMA)

PARMA Fan Token (PARMA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PARMA Fan Token (PARMA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PARMA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PARMA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PARMA tokena, istražite PARMA cijenu tokena uživo!

PARMA Fan Token (PARMA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena PARMA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite PARMA povijest cijena odmah!

PARMA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PARMA? Naša PARMA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PARMA predviđanje cijene tokena odmah!

