PARMA Fan Token Logotip

PARMA Fan Token Cijena(PARMA)

1 PARMA u USD cijena uživo:

$0.00522
$0.00522$0.00522
-0.94%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena PARMA Fan Token (PARMA)
PARMA Fan Token (PARMA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00518
$ 0.00518$ 0.00518
24-satna najniža cijena
$ 0.00537
$ 0.00537$ 0.00537
24-satna najviša cijena

$ 0.00518
$ 0.00518$ 0.00518

$ 0.00537
$ 0.00537$ 0.00537

$ 1.8319793099791744
$ 1.8319793099791744$ 1.8319793099791744

$ 0.001399028640257023
$ 0.001399028640257023$ 0.001399028640257023

0.00%

-0.94%

-0.58%

-0.58%

PARMA Fan Token (PARMA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00522. Tijekom protekla 24 sata, PARMAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00518 i najviše cijene $ 0.00537, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PARMA je $ 1.8319793099791744, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001399028640257023.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PARMA se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -0.94% u posljednjih 24 sata i -0.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PARMA Fan Token (PARMA)

No.7269

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 106.74K
$ 106.74K$ 106.74K

$ 104.40K
$ 104.40K$ 104.40K

0.00
0.00 0.00

20,000,000
20,000,000 20,000,000

20,000,000
20,000,000 20,000,000

0.00%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija PARMA Fan Token je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 106.74K. Količina u optjecaju PARMA je 0.00, s ukupnom količinom od 20000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 104.40K.

PARMA Fan Token (PARMA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena PARMA Fan Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000495-0.94%
30 dana$ +0.00172+49.14%
60 dana$ -0.00033-5.95%
90 dana$ -0.00436-45.52%
PARMA Fan Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u PARMA od $ -0.0000495 (-0.94%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

PARMA Fan Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00172 (+49.14%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

PARMA Fan Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PARMA od $ -0.00033 (-5.95%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

PARMA Fan Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00436 (-45.52%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena PARMA Fan Token (PARMA)?

Što je PARMA Fan Token (PARMA)

$PARMA is the Fan token of the legendary Parma Calcio 1913, a football team with a great history. $PARMA Fan token is a cryptocurrency with the aim of revolutionizing fan engagement through innovative and exclusive experiences. Holders will also be able to participate in surveys, win match tickets and make important choices about their team.

PARMA Fan Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje PARMA Fan Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti PARMA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o PARMA Fan Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje PARMA Fan Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

PARMA Fan Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će PARMA Fan Token (PARMA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PARMA Fan Token (PARMA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PARMA Fan Token.

PARMA Fan Token (PARMA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PARMA Fan Token (PARMA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PARMA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti PARMA Fan Token (PARMA)

Tražiš kako kupiti PARMA Fan Token? Proces je jednostavan i bez muke!

PARMA u lokalnim valutama

1 PARMA Fan Token(PARMA) u VND
137.3643
1 PARMA Fan Token(PARMA) u AUD
A$0.0079344
1 PARMA Fan Token(PARMA) u GBP
0.0038106
1 PARMA Fan Token(PARMA) u EUR
0.004437
1 PARMA Fan Token(PARMA) u USD
$0.00522
1 PARMA Fan Token(PARMA) u MYR
RM0.0220284
1 PARMA Fan Token(PARMA) u TRY
0.2147508
1 PARMA Fan Token(PARMA) u JPY
¥0.76734
1 PARMA Fan Token(PARMA) u ARS
ARS$7.1900802
1 PARMA Fan Token(PARMA) u RUB
0.4205754
1 PARMA Fan Token(PARMA) u INR
0.45936
1 PARMA Fan Token(PARMA) u IDR
Rp85.5737568
1 PARMA Fan Token(PARMA) u KRW
7.280334
1 PARMA Fan Token(PARMA) u PHP
0.2981664
1 PARMA Fan Token(PARMA) u EGP
￡E.0.2533266
1 PARMA Fan Token(PARMA) u BRL
R$0.0283446
1 PARMA Fan Token(PARMA) u CAD
C$0.0071514
1 PARMA Fan Token(PARMA) u BDT
0.6343866
1 PARMA Fan Token(PARMA) u NGN
7.9938558
1 PARMA Fan Token(PARMA) u COP
$20.9638332
1 PARMA Fan Token(PARMA) u ZAR
R.0.0919764
1 PARMA Fan Token(PARMA) u UAH
0.2159514
1 PARMA Fan Token(PARMA) u VES
Bs0.76212
1 PARMA Fan Token(PARMA) u CLP
$5.0634
1 PARMA Fan Token(PARMA) u PKR
Rs1.4791392
1 PARMA Fan Token(PARMA) u KZT
2.8094562
1 PARMA Fan Token(PARMA) u THB
฿0.1685538
1 PARMA Fan Token(PARMA) u TWD
NT$0.1598886
1 PARMA Fan Token(PARMA) u AED
د.إ0.0191574
1 PARMA Fan Token(PARMA) u CHF
Fr0.004176
1 PARMA Fan Token(PARMA) u HKD
HK$0.0406638
1 PARMA Fan Token(PARMA) u AMD
֏1.9953972
1 PARMA Fan Token(PARMA) u MAD
.د.م0.0468756
1 PARMA Fan Token(PARMA) u MXN
$0.097353
1 PARMA Fan Token(PARMA) u SAR
ريال0.019575
1 PARMA Fan Token(PARMA) u PLN
0.0189486
1 PARMA Fan Token(PARMA) u RON
лв0.0225504
1 PARMA Fan Token(PARMA) u SEK
kr0.0489636
1 PARMA Fan Token(PARMA) u BGN
лв0.0087174
1 PARMA Fan Token(PARMA) u HUF
Ft1.7604972
1 PARMA Fan Token(PARMA) u CZK
0.1087848
1 PARMA Fan Token(PARMA) u KWD
د.ك0.0015921
1 PARMA Fan Token(PARMA) u ILS
0.017487
1 PARMA Fan Token(PARMA) u AOA
Kz4.7583954
1 PARMA Fan Token(PARMA) u BHD
.د.ب0.00196794
1 PARMA Fan Token(PARMA) u BMD
$0.00522
1 PARMA Fan Token(PARMA) u DKK
kr0.0331992
1 PARMA Fan Token(PARMA) u HNL
L0.1365552
1 PARMA Fan Token(PARMA) u MUR
0.239076
1 PARMA Fan Token(PARMA) u NAD
$0.0916632
1 PARMA Fan Token(PARMA) u NOK
kr0.0521478
1 PARMA Fan Token(PARMA) u NZD
$0.0088218
1 PARMA Fan Token(PARMA) u PAB
B/.0.00522
1 PARMA Fan Token(PARMA) u PGK
K0.0220806
1 PARMA Fan Token(PARMA) u QAR
ر.ق0.0190008
1 PARMA Fan Token(PARMA) u RSD
дин.0.5220522

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PARMA Fan Token

Koliko PARMA Fan Token (PARMA) vrijedi danas?
Cijena PARMA uživo u USD je 0.00522 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PARMA u USD?
Trenutačna cijena PARMA u USD je $ 0.00522. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija PARMA Fan Token?
Tržišna kapitalizacija za PARMA je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PARMA?
Količina u optjecaju za PARMA je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PARMA?
PARMA je postigao ATH cijenu od 1.8319793099791744 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PARMA?
PARMA je vidio ATL cijenu od 0.001399028640257023 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PARMA?
24-satni obujam trgovanja za PARMA je $ 106.74K USD.
Hoće li PARMA još narasti ove godine?
PARMA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PARMA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
PARMA Fan Token (PARMA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

