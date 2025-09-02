Što je PARMA Fan Token (PARMA)

$PARMA is the Fan token of the legendary Parma Calcio 1913, a football team with a great history. $PARMA Fan token is a cryptocurrency with the aim of revolutionizing fan engagement through innovative and exclusive experiences. Holders will also be able to participate in surveys, win match tickets and make important choices about their team.

PARMA Fan Token (PARMA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PARMA Fan Token (PARMA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PARMA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Za dublje razumijevanje PARMA Fan Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PARMA Fan Token Koliko PARMA Fan Token (PARMA) vrijedi danas? Cijena PARMA uživo u USD je 0.00522 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena PARMA u USD? $ 0.00522 . Provjerite Trenutačna cijena PARMA u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija PARMA Fan Token? Tržišna kapitalizacija za PARMA je $ 0.00 USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za PARMA? Količina u optjecaju za PARMA je 0.00 USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PARMA? PARMA je postigao ATH cijenu od 1.8319793099791744 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PARMA? PARMA je vidio ATL cijenu od 0.001399028640257023 USD . Koliki je obujam trgovanja za PARMA? 24-satni obujam trgovanja za PARMA je $ 106.74K USD . Hoće li PARMA još narasti ove godine? PARMA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PARMA predviđanje cijene za detaljniju analizu.

PARMA Fan Token (PARMA) Važna ažuriranja industrije

