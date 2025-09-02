PARMA Fan Token (PARMA) Informacije o cijeni (USD)
$ 0.00518
24-satna najniža cijena
$ 0.00537
24-satna najviša cijena
$ 0.00518
$ 0.00537
$ 1.8319793099791744
$ 0.001399028640257023
0.00%
-0.94%
-0.58%
-0.58%
PARMA Fan Token (PARMA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00522. Tijekom protekla 24 sata, PARMAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00518 i najviše cijene $ 0.00537, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PARMA je $ 1.8319793099791744, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001399028640257023.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PARMA se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -0.94% u posljednjih 24 sata i -0.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu PARMA Fan Token (PARMA)
No.7269
$ 0.00
$ 106.74K
$ 104.40K
0.00
20,000,000
20,000,000
0.00%
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija PARMA Fan Token je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 106.74K. Količina u optjecaju PARMA je 0.00, s ukupnom količinom od 20000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 104.40K.
PARMA Fan Token (PARMA) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena PARMA Fan Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0000495
-0.94%
30 dana
$ +0.00172
+49.14%
60 dana
$ -0.00033
-5.95%
90 dana
$ -0.00436
-45.52%
PARMA Fan Token promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u PARMA od $ -0.0000495 (-0.94%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
PARMA Fan Token 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00172 (+49.14%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
PARMA Fan Token 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PARMA od $ -0.00033 (-5.95%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
PARMA Fan Token 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00436 (-45.52%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena PARMA Fan Token (PARMA)?
$PARMA is the Fan token of the legendary Parma Calcio 1913, a football team with a great history. $PARMA Fan token is a cryptocurrency with the aim of revolutionizing fan engagement through innovative and exclusive experiences. Holders will also be able to participate in surveys, win match tickets and make important choices about their team.
PARMA Fan Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje PARMA Fan Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti PARMA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o PARMA Fan Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje PARMA Fan Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
PARMA Fan Token Predviđanje cijene (USD)
Koliko će PARMA Fan Token (PARMA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PARMA Fan Token (PARMA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PARMA Fan Token.
Razumijevanje tokenomike PARMA Fan Token (PARMA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PARMA opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti PARMA Fan Token (PARMA)
Tražiš kako kupiti PARMA Fan Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti PARMA Fan Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.