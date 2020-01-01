Panda Swap (PANDA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Panda Swap (PANDA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Panda Swap (PANDA) Informacije $PANDA is the native token of everything PANDA, a groundbreaking DeFi ecosystem on Solana. This token powers: • PANDA SWAP: Ultra-fast, feature-rich aggregator: Lightning-fast swaps (confirmed in under 1 second), advanced routing, support for all pools and bonding curves, programmable sell buttons, and real-time pool alerts. • Swap-to-Earn Rewards: Stake $PANDA with flexible lock-up periods (7–30 days) to receive instant SOL rewards, plus referral bonuses and shared community revenue. • PANDA PAD Launchpad: Create and launch tokens without coding. Enjoy automatic liquidity transfer to Raydium at $65K market cap, permanent liquidity locks, anti-dump protections (vesting + early-sell penalties), and full transparency—no presales or team allocations. Mission: To redefine DeFi on Solana by delivering speed, security, community-driven launches, and real earnings to all users. Službena web stranica: https://pandaswapsol.io/ Bijela knjiga: https://panda-swap.gitbook.io/panda-swap-white-paper Istraživač blokova: https://solscan.io/token/PANDA8AgjdgQqRRYedrXGKTb2WygNsAhxNDpD7YrBgv Kupi PANDA odmah!

Panda Swap (PANDA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Panda Swap (PANDA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.01M $ 2.01M $ 2.01M Ukupna količina: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M Količina u optjecaju: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.01M $ 2.01M $ 2.01M Povijesni maksimum: $ 0.007461 $ 0.007461 $ 0.007461 Povijesni minimum: $ 0.000000305912512812 $ 0.000000305912512812 $ 0.000000305912512812 Trenutna cijena: $ 0.00226 $ 0.00226 $ 0.00226 Saznajte više o cijeni Panda Swap (PANDA)

Panda Swap (PANDA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Panda Swap (PANDA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PANDA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PANDA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PANDA tokena, istražite PANDA cijenu tokena uživo!

