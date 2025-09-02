Panda Swap (PANDA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.002312. Tijekom protekla 24 sata, PANDAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.002233 i najviše cijene $ 0.002648, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PANDA je $ 22.779949937305567, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000000305912512812.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PANDA se promijenio za -0.13% u posljednjih sat vremena, -10.59% u posljednjih 24 sata i -35.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Panda Swap (PANDA)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Panda Swap je $ 2.06M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 24.30K. Količina u optjecaju PANDA je 888.89M, s ukupnom količinom od 888888885. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.06M.
Panda Swap (PANDA) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Panda Swap za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00027384
-10.59%
30 dana
$ +0.000312
+15.60%
60 dana
$ +0.000312
+15.60%
90 dana
$ +0.000312
+15.60%
Panda Swap promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u PANDA od $ -0.00027384 (-10.59%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Panda Swap 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000312 (+15.60%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Panda Swap 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PANDA od $ +0.000312 (+15.60%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Panda Swap 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.000312 (+15.60%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Panda Swap (PANDA)?
$PANDA is the native token of everything PANDA, a groundbreaking DeFi ecosystem on Solana. This token powers:
• PANDA SWAP: Ultra-fast, feature-rich aggregator: Lightning-fast swaps (confirmed in under 1 second), advanced routing, support for all pools and bonding curves, programmable sell buttons, and real-time pool alerts.
• Swap-to-Earn Rewards: Stake $PANDA with flexible lock-up periods (7–30 days) to receive instant SOL rewards, plus referral bonuses and shared community revenue.
• PANDA PAD Launchpad: Create and launch tokens without coding. Enjoy automatic liquidity transfer to Raydium at $65K market cap, permanent liquidity locks, anti-dump protections (vesting + early-sell penalties), and full transparency—no presales or team allocations.
Mission: To redefine DeFi on Solana by delivering speed, security, community-driven launches, and real earnings to all users.
Panda Swap dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Panda Swap ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti PANDA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Panda Swap na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Panda Swap učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Panda Swap Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Panda Swap (PANDA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Panda Swap (PANDA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Panda Swap.
Razumijevanje tokenomike Panda Swap (PANDA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PANDA opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Panda Swap (PANDA)
Tražiš kako kupiti Panda Swap? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Panda Swap na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.