Panda Swap Cijena(PANDA)

1 PANDA u USD cijena uživo:

$0.002312
$0.002312$0.002312
-10.59%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Panda Swap (PANDA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:05:08 (UTC+8)

Panda Swap (PANDA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.002233
$ 0.002233$ 0.002233
24-satna najniža cijena
$ 0.002648
$ 0.002648$ 0.002648
24-satna najviša cijena

$ 0.002233
$ 0.002233$ 0.002233

$ 0.002648
$ 0.002648$ 0.002648

$ 22.779949937305567
$ 22.779949937305567$ 22.779949937305567

$ 0.000000305912512812
$ 0.000000305912512812$ 0.000000305912512812

-0.13%

-10.59%

-35.60%

-35.60%

Panda Swap (PANDA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.002312. Tijekom protekla 24 sata, PANDAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.002233 i najviše cijene $ 0.002648, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PANDA je $ 22.779949937305567, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000000305912512812.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PANDA se promijenio za -0.13% u posljednjih sat vremena, -10.59% u posljednjih 24 sata i -35.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Panda Swap (PANDA)

No.1767

$ 2.06M
$ 2.06M$ 2.06M

$ 24.30K
$ 24.30K$ 24.30K

$ 2.06M
$ 2.06M$ 2.06M

888.89M
888.89M 888.89M

888,888,888
888,888,888 888,888,888

888,888,885
888,888,885 888,888,885

99.99%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Panda Swap je $ 2.06M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 24.30K. Količina u optjecaju PANDA je 888.89M, s ukupnom količinom od 888888885. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.06M.

Panda Swap (PANDA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Panda Swap za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00027384-10.59%
30 dana$ +0.000312+15.60%
60 dana$ +0.000312+15.60%
90 dana$ +0.000312+15.60%
Panda Swap promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u PANDA od $ -0.00027384 (-10.59%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Panda Swap 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000312 (+15.60%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Panda Swap 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PANDA od $ +0.000312 (+15.60%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Panda Swap 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.000312 (+15.60%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Panda Swap (PANDA)?

Pogledajte Panda Swap stranicu Povijest cijena sada.

Što je Panda Swap (PANDA)

$PANDA is the native token of everything PANDA, a groundbreaking DeFi ecosystem on Solana. This token powers: • PANDA SWAP: Ultra-fast, feature-rich aggregator: Lightning-fast swaps (confirmed in under 1 second), advanced routing, support for all pools and bonding curves, programmable sell buttons, and real-time pool alerts. • Swap-to-Earn Rewards: Stake $PANDA with flexible lock-up periods (7–30 days) to receive instant SOL rewards, plus referral bonuses and shared community revenue. • PANDA PAD Launchpad: Create and launch tokens without coding. Enjoy automatic liquidity transfer to Raydium at $65K market cap, permanent liquidity locks, anti-dump protections (vesting + early-sell penalties), and full transparency—no presales or team allocations. Mission: To redefine DeFi on Solana by delivering speed, security, community-driven launches, and real earnings to all users.

Panda Swap dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Panda Swap ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti PANDA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Panda Swap na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Panda Swap učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Panda Swap Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Panda Swap (PANDA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Panda Swap (PANDA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Panda Swap.

Provjerite Panda Swap predviđanje cijene sada!

Panda Swap (PANDA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Panda Swap (PANDA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PANDA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Panda Swap (PANDA)

Tražiš kako kupiti Panda Swap? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Panda Swap na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

PANDA u lokalnim valutama

1 Panda Swap(PANDA) u VND
60.84028
1 Panda Swap(PANDA) u AUD
A$0.00351424
1 Panda Swap(PANDA) u GBP
0.00168776
1 Panda Swap(PANDA) u EUR
0.0019652
1 Panda Swap(PANDA) u USD
$0.002312
1 Panda Swap(PANDA) u MYR
RM0.00975664
1 Panda Swap(PANDA) u TRY
0.09511568
1 Panda Swap(PANDA) u JPY
¥0.339864
1 Panda Swap(PANDA) u ARS
ARS$3.18457192
1 Panda Swap(PANDA) u RUB
0.18630096
1 Panda Swap(PANDA) u INR
0.20359472
1 Panda Swap(PANDA) u IDR
Rp37.90163328
1 Panda Swap(PANDA) u KRW
3.2245464
1 Panda Swap(PANDA) u PHP
0.13208456
1 Panda Swap(PANDA) u EGP
￡E.0.11220136
1 Panda Swap(PANDA) u BRL
R$0.01255416
1 Panda Swap(PANDA) u CAD
C$0.00316744
1 Panda Swap(PANDA) u BDT
0.28097736
1 Panda Swap(PANDA) u NGN
3.54057368
1 Panda Swap(PANDA) u COP
$9.28513072
1 Panda Swap(PANDA) u ZAR
R.0.0406912
1 Panda Swap(PANDA) u UAH
0.09578616
1 Panda Swap(PANDA) u VES
Bs0.337552
1 Panda Swap(PANDA) u CLP
$2.238016
1 Panda Swap(PANDA) u PKR
Rs0.65605312
1 Panda Swap(PANDA) u KZT
1.24635296
1 Panda Swap(PANDA) u THB
฿0.07470072
1 Panda Swap(PANDA) u TWD
NT$0.07083968
1 Panda Swap(PANDA) u AED
د.إ0.00848504
1 Panda Swap(PANDA) u CHF
Fr0.0018496
1 Panda Swap(PANDA) u HKD
HK$0.01801048
1 Panda Swap(PANDA) u AMD
֏0.88378512
1 Panda Swap(PANDA) u MAD
.د.م0.02076176
1 Panda Swap(PANDA) u MXN
$0.0431188
1 Panda Swap(PANDA) u SAR
ريال0.00867
1 Panda Swap(PANDA) u PLN
0.00841568
1 Panda Swap(PANDA) u RON
лв0.01001096
1 Panda Swap(PANDA) u SEK
kr0.02170968
1 Panda Swap(PANDA) u BGN
лв0.00383792
1 Panda Swap(PANDA) u HUF
Ft0.7805312
1 Panda Swap(PANDA) u CZK
0.04822832
1 Panda Swap(PANDA) u KWD
د.ك0.00070516
1 Panda Swap(PANDA) u ILS
0.0077452
1 Panda Swap(PANDA) u AOA
Kz2.10754984
1 Panda Swap(PANDA) u BHD
.د.ب0.000871624
1 Panda Swap(PANDA) u BMD
$0.002312
1 Panda Swap(PANDA) u DKK
kr0.01472744
1 Panda Swap(PANDA) u HNL
L0.0605744
1 Panda Swap(PANDA) u MUR
0.1058896
1 Panda Swap(PANDA) u NAD
$0.04066808
1 Panda Swap(PANDA) u NOK
kr0.02309688
1 Panda Swap(PANDA) u NZD
$0.00390728
1 Panda Swap(PANDA) u PAB
B/.0.002312
1 Panda Swap(PANDA) u PGK
K0.00977976
1 Panda Swap(PANDA) u QAR
ر.ق0.00841568
1 Panda Swap(PANDA) u RSD
дин.0.23147744

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Panda Swap

Koliko Panda Swap (PANDA) vrijedi danas?
Cijena PANDA uživo u USD je 0.002312 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PANDA u USD?
Trenutačna cijena PANDA u USD je $ 0.002312. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Panda Swap?
Tržišna kapitalizacija za PANDA je $ 2.06M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PANDA?
Količina u optjecaju za PANDA je 888.89M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PANDA?
PANDA je postigao ATH cijenu od 22.779949937305567 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PANDA?
PANDA je vidio ATL cijenu od 0.000000305912512812 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PANDA?
24-satni obujam trgovanja za PANDA je $ 24.30K USD.
Hoće li PANDA još narasti ove godine?
PANDA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PANDA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:05:08 (UTC+8)

Panda Swap (PANDA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

