Palm Economy (PALM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Palm Economy (PALM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Palm Economy (PALM) Informacije PALM is a utility token revolutionizing commodity markets through Real-World Asset (RWA) tokenization, enhancing trade access and transparency. Palm Economy’s utility token is the lifeblood of the Palmyra Ecosystem which utilizes real world assets and commodity Tokenization. Službena web stranica: https://palmeconomy.io/ Istraživač blokova: https://cardanoscan.io/token/b7c5cd554f3e83c8aa0900a0c9053284a5348244d23d0406c28eaf4d50414c4d0a Kupi PALM odmah!

Palm Economy (PALM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Palm Economy (PALM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 44.40M $ 44.40M $ 44.40M Povijesni maksimum: $ 0.00309 $ 0.00309 $ 0.00309 Povijesni minimum: $ 0.0008881225228168 $ 0.0008881225228168 $ 0.0008881225228168 Trenutna cijena: $ 0.000888 $ 0.000888 $ 0.000888 Saznajte više o cijeni Palm Economy (PALM)

Palm Economy (PALM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Palm Economy (PALM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PALM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PALM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PALM tokena, istražite PALM cijenu tokena uživo!

Palm Economy (PALM) Povijest cijena Analiza povijesti cijena PALM pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite PALM povijest cijena odmah!

PALM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PALM? Naša PALM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PALM predviđanje cijene tokena odmah!

