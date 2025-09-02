Više o PALM

1 PALM u USD cijena uživo:

$0.000965
-1.22%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Palm Economy (PALM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:14:26 (UTC+8)

Palm Economy (PALM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00096
24-satna najniža cijena
$ 0.000977
24-satna najviša cijena

$ 0.00096
$ 0.000977
$ 0.001691097454007852
$ 0.000943749338244809
-1.23%

-1.22%

-10.15%

-10.15%

Palm Economy (PALM) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000965. Tijekom protekla 24 sata, PALMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00096 i najviše cijene $ 0.000977, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PALM je $ 0.001691097454007852, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000943749338244809.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PALM se promijenio za -1.23% u posljednjih sat vremena, -1.22% u posljednjih 24 sata i -10.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Palm Economy (PALM)

No.5257

$ 0.00
$ 2.42K
$ 48.25M
0.00
50,000,000,000
50,000,000,000
0.00%

ADA

Trenutačna tržišna kapitalizacija Palm Economy je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 2.42K. Količina u optjecaju PALM je 0.00, s ukupnom količinom od 50000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 48.25M.

Palm Economy (PALM) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Palm Economy za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00001192-1.22%
30 dana$ -0.000237-19.72%
60 dana$ -0.000534-35.63%
90 dana$ -0.000035-3.50%
Palm Economy promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u PALM od $ -0.00001192 (-1.22%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Palm Economy 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000237 (-19.72%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Palm Economy 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PALM od $ -0.000534 (-35.63%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Palm Economy 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000035 (-3.50%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Palm Economy (PALM)?

Pogledajte Palm Economy stranicu Povijest cijena sada.

Što je Palm Economy (PALM)

PALM is a utility token revolutionizing commodity markets through Real-World Asset (RWA) tokenization, enhancing trade access and transparency. Palm Economy’s utility token is the lifeblood of the Palmyra Ecosystem which utilizes real world assets and commodity Tokenization.

Palm Economy dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Palm Economy ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti PALM dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Palm Economy na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Palm Economy učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Palm Economy Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Palm Economy (PALM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Palm Economy (PALM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Palm Economy.

Provjerite Palm Economy predviđanje cijene sada!

Palm Economy (PALM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Palm Economy (PALM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PALM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Palm Economy (PALM)

Tražiš kako kupiti Palm Economy? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Palm Economy na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

PALM u lokalnim valutama

1 Palm Economy(PALM) u VND
25.393975
1 Palm Economy(PALM) u AUD
A$0.0014668
1 Palm Economy(PALM) u GBP
0.00070445
1 Palm Economy(PALM) u EUR
0.00082025
1 Palm Economy(PALM) u USD
$0.000965
1 Palm Economy(PALM) u MYR
RM0.0040723
1 Palm Economy(PALM) u TRY
0.03970975
1 Palm Economy(PALM) u JPY
¥0.141855
1 Palm Economy(PALM) u ARS
ARS$1.32920065
1 Palm Economy(PALM) u RUB
0.07775005
1 Palm Economy(PALM) u INR
0.0850358
1 Palm Economy(PALM) u IDR
Rp15.8196696
1 Palm Economy(PALM) u KRW
1.34400375
1 Palm Economy(PALM) u PHP
0.05522695
1 Palm Economy(PALM) u EGP
￡E.0.04683145
1 Palm Economy(PALM) u BRL
R$0.00523995
1 Palm Economy(PALM) u CAD
C$0.00132205
1 Palm Economy(PALM) u BDT
0.11748875
1 Palm Economy(PALM) u NGN
1.4800591
1 Palm Economy(PALM) u COP
$3.8754979
1 Palm Economy(PALM) u ZAR
R.0.01699365
1 Palm Economy(PALM) u UAH
0.03999925
1 Palm Economy(PALM) u VES
Bs0.14089
1 Palm Economy(PALM) u CLP
$0.93412
1 Palm Economy(PALM) u PKR
Rs0.2739056
1 Palm Economy(PALM) u KZT
0.52049205
1 Palm Economy(PALM) u THB
฿0.0311309
1 Palm Economy(PALM) u TWD
NT$0.02957725
1 Palm Economy(PALM) u AED
د.إ0.00354155
1 Palm Economy(PALM) u CHF
Fr0.000772
1 Palm Economy(PALM) u HKD
HK$0.00751735
1 Palm Economy(PALM) u AMD
֏0.36916075
1 Palm Economy(PALM) u MAD
.د.م0.008685
1 Palm Economy(PALM) u MXN
$0.01799725
1 Palm Economy(PALM) u SAR
ريال0.00361875
1 Palm Economy(PALM) u PLN
0.0035126
1 Palm Economy(PALM) u RON
лв0.00417845
1 Palm Economy(PALM) u SEK
kr0.00906135
1 Palm Economy(PALM) u BGN
лв0.00161155
1 Palm Economy(PALM) u HUF
Ft0.3258998
1 Palm Economy(PALM) u CZK
0.0201299
1 Palm Economy(PALM) u KWD
د.ك0.000294325
1 Palm Economy(PALM) u ILS
0.00323275
1 Palm Economy(PALM) u AOA
Kz0.87966505
1 Palm Economy(PALM) u BHD
.د.ب0.000363805
1 Palm Economy(PALM) u BMD
$0.000965
1 Palm Economy(PALM) u DKK
kr0.00614705
1 Palm Economy(PALM) u HNL
L0.02529265
1 Palm Economy(PALM) u MUR
0.044197
1 Palm Economy(PALM) u NAD
$0.016984
1 Palm Economy(PALM) u NOK
kr0.00964035
1 Palm Economy(PALM) u NZD
$0.00163085
1 Palm Economy(PALM) u PAB
B/.0.000965
1 Palm Economy(PALM) u PGK
K0.00408195
1 Palm Economy(PALM) u QAR
ر.ق0.00352225
1 Palm Economy(PALM) u RSD
дин.0.0966158

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Palm Economy

Koliko Palm Economy (PALM) vrijedi danas?
Cijena PALM uživo u USD je 0.000965 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PALM u USD?
Trenutačna cijena PALM u USD je $ 0.000965. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Palm Economy?
Tržišna kapitalizacija za PALM je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PALM?
Količina u optjecaju za PALM je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PALM?
PALM je postigao ATH cijenu od 0.001691097454007852 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PALM?
PALM je vidio ATL cijenu od 0.000943749338244809 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PALM?
24-satni obujam trgovanja za PALM je $ 2.42K USD.
Hoće li PALM još narasti ove godine?
PALM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PALM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:14:26 (UTC+8)

Palm Economy (PALM) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

