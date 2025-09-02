Više o PAIN

PAIN Informacije o cijeni

PAIN Službena web stranica

PAIN Tokenomija

PAIN Prognoza cijena

PAIN Povijest

Vodič za kupnju PAIN

Konverter PAIN u fiducijarnu valutu

PAIN Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

PAIN Logotip

PAIN Cijena(PAIN)

1 PAIN u USD cijena uživo:

$1.2815
$1.2815$1.2815
-1.91%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena PAIN (PAIN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:54:30 (UTC+8)

PAIN (PAIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.2577
$ 1.2577$ 1.2577
24-satna najniža cijena
$ 1.3306
$ 1.3306$ 1.3306
24-satna najviša cijena

$ 1.2577
$ 1.2577$ 1.2577

$ 1.3306
$ 1.3306$ 1.3306

$ 25.482911408254285
$ 25.482911408254285$ 25.482911408254285

$ 0.9167763849321611
$ 0.9167763849321611$ 0.9167763849321611

-0.02%

-1.91%

+4.40%

+4.40%

PAIN (PAIN) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.2815. Tijekom protekla 24 sata, PAINtrgovalo je između najniže cijene $ 1.2577 i najviše cijene $ 1.3306, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PAIN je $ 25.482911408254285, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.9167763849321611.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PAIN se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, -1.91% u posljednjih 24 sata i +4.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PAIN (PAIN)

No.1313

$ 6.41M
$ 6.41M$ 6.41M

$ 55.21K
$ 55.21K$ 55.21K

$ 12.82M
$ 12.82M$ 12.82M

5.00M
5.00M 5.00M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

9,999,932.194172
9,999,932.194172 9,999,932.194172

49.99%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija PAIN je $ 6.41M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.21K. Količina u optjecaju PAIN je 5.00M, s ukupnom količinom od 9999932.194172. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.82M.

PAIN (PAIN) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena PAIN za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.024953-1.91%
30 dana$ +0.2098+19.57%
60 dana$ +0.1777+16.09%
90 dana$ +0.1215+10.47%
PAIN promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u PAIN od $ -0.024953 (-1.91%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

PAIN 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.2098 (+19.57%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

PAIN 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PAIN od $ +0.1777 (+16.09%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

PAIN 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.1215 (+10.47%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena PAIN (PAIN)?

Pogledajte PAIN stranicu Povijest cijena sada.

Što je PAIN (PAIN)

Pain, for lack of a better word, is good. Pain is right. Pain works. Pain clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Pain, in all of its forms—physical, mental, emotional, financial—has marked the upward surge of humankind. NO PAIN, NO GAIN.

PAIN dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje PAIN ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti PAIN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o PAIN na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje PAIN učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

PAIN Predviđanje cijene (USD)

Koliko će PAIN (PAIN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PAIN (PAIN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PAIN.

Provjerite PAIN predviđanje cijene sada!

PAIN (PAIN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PAIN (PAIN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PAIN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti PAIN (PAIN)

Tražiš kako kupiti PAIN? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti PAIN na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

PAIN u lokalnim valutama

1 PAIN(PAIN) u VND
33,722.6725
1 PAIN(PAIN) u AUD
A$1.94788
1 PAIN(PAIN) u GBP
0.935495
1 PAIN(PAIN) u EUR
1.089275
1 PAIN(PAIN) u USD
$1.2815
1 PAIN(PAIN) u MYR
RM5.40793
1 PAIN(PAIN) u TRY
52.72091
1 PAIN(PAIN) u JPY
¥188.3805
1 PAIN(PAIN) u ARS
ARS$1,765.150915
1 PAIN(PAIN) u RUB
103.250455
1 PAIN(PAIN) u INR
112.772
1 PAIN(PAIN) u IDR
Rp21,008.19336
1 PAIN(PAIN) u KRW
1,787.30805
1 PAIN(PAIN) u PHP
73.19928
1 PAIN(PAIN) u EGP
￡E.62.191195
1 PAIN(PAIN) u BRL
R$6.958545
1 PAIN(PAIN) u CAD
C$1.755655
1 PAIN(PAIN) u BDT
155.740695
1 PAIN(PAIN) u NGN
1,962.476285
1 PAIN(PAIN) u COP
$5,146.58089
1 PAIN(PAIN) u ZAR
R.22.58003
1 PAIN(PAIN) u UAH
53.015655
1 PAIN(PAIN) u VES
Bs187.099
1 PAIN(PAIN) u CLP
$1,243.055
1 PAIN(PAIN) u PKR
Rs363.12584
1 PAIN(PAIN) u KZT
689.716115
1 PAIN(PAIN) u THB
฿41.379635
1 PAIN(PAIN) u TWD
NT$39.252345
1 PAIN(PAIN) u AED
د.إ4.703105
1 PAIN(PAIN) u CHF
Fr1.0252
1 PAIN(PAIN) u HKD
HK$9.982885
1 PAIN(PAIN) u AMD
֏489.86619
1 PAIN(PAIN) u MAD
.د.م11.50787
1 PAIN(PAIN) u MXN
$23.899975
1 PAIN(PAIN) u SAR
ريال4.805625
1 PAIN(PAIN) u PLN
4.651845
1 PAIN(PAIN) u RON
лв5.53608
1 PAIN(PAIN) u SEK
kr12.02047
1 PAIN(PAIN) u BGN
лв2.140105
1 PAIN(PAIN) u HUF
Ft432.19869
1 PAIN(PAIN) u CZK
26.70646
1 PAIN(PAIN) u KWD
د.ك0.3908575
1 PAIN(PAIN) u ILS
4.293025
1 PAIN(PAIN) u AOA
Kz1,168.176955
1 PAIN(PAIN) u BHD
.د.ب0.4831255
1 PAIN(PAIN) u BMD
$1.2815
1 PAIN(PAIN) u DKK
kr8.15034
1 PAIN(PAIN) u HNL
L33.52404
1 PAIN(PAIN) u MUR
58.6927
1 PAIN(PAIN) u NAD
$22.50314
1 PAIN(PAIN) u NOK
kr12.802185
1 PAIN(PAIN) u NZD
$2.165735
1 PAIN(PAIN) u PAB
B/.1.2815
1 PAIN(PAIN) u PGK
K5.420745
1 PAIN(PAIN) u QAR
ر.ق4.66466
1 PAIN(PAIN) u RSD
дин.128.162815

PAIN Resurs

Za dublje razumijevanje PAIN, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena PAIN web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PAIN

Koliko PAIN (PAIN) vrijedi danas?
Cijena PAIN uživo u USD je 1.2815 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PAIN u USD?
Trenutačna cijena PAIN u USD je $ 1.2815. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija PAIN?
Tržišna kapitalizacija za PAIN je $ 6.41M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PAIN?
Količina u optjecaju za PAIN je 5.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PAIN?
PAIN je postigao ATH cijenu od 25.482911408254285 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PAIN?
PAIN je vidio ATL cijenu od 0.9167763849321611 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PAIN?
24-satni obujam trgovanja za PAIN je $ 55.21K USD.
Hoće li PAIN još narasti ove godine?
PAIN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PAIN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:54:30 (UTC+8)

PAIN (PAIN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

PAIN u USD kalkulator

Iznos

PAIN
PAIN
USD
USD

1 PAIN = 1.2815 USD

Trgujte PAIN

PAINUSDT
$1.2815
$1.2815$1.2815
-1.92%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine