ParallelAI (PAI) Informacije ParallelAI is unleashing the power of parallel processing to slash compute times for AI developers by up to 20x. By enabling automatic parallelization of code, ParallelAI’s technology makes it faster and more efficient for AI developers to run complex tasks on GPUs and CPUs. This reduces cost and processing time by ensuring that AI applications can run tasks concurrently across multiple processing cores. Službena web stranica: https://www.parallelai.tech/ Bijela knjiga: https://parallel-ai.gitbook.io/parallel-ai Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x13e4b8cffe704d3de6f19e52b201d92c21ec18bd Kupi PAI odmah!

ParallelAI (PAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ParallelAI (PAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 11.79M $ 11.79M $ 11.79M Povijesni maksimum: $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 Povijesni minimum: $ 0.03555146048500496 $ 0.03555146048500496 $ 0.03555146048500496 Trenutna cijena: $ 0.1179 $ 0.1179 $ 0.1179 Saznajte više o cijeni ParallelAI (PAI)

ParallelAI (PAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ParallelAI (PAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PAI tokena, istražite PAI cijenu tokena uživo!

ParallelAI (PAI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena PAI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite PAI povijest cijena odmah!

PAI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PAI? Naša PAI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PAI predviđanje cijene tokena odmah!

