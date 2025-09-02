Više o PADD

PADD Informacije o cijeni

PADD Bijela knjiga

PADD Službena web stranica

PADD Tokenomija

PADD Prognoza cijena

PADD Povijest

Vodič za kupnju PADD

Konverter PADD u fiducijarnu valutu

PADD Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Paddle Finance Logotip

Paddle Finance Cijena(PADD)

1 PADD u USD cijena uživo:

$0.001355
$0.001355$0.001355
-0.29%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Paddle Finance (PADD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:24:44 (UTC+8)

Paddle Finance (PADD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.001343
$ 0.001343$ 0.001343
24-satna najniža cijena
$ 0.001365
$ 0.001365$ 0.001365
24-satna najviša cijena

$ 0.001343
$ 0.001343$ 0.001343

$ 0.001365
$ 0.001365$ 0.001365

--
----

--
----

+0.29%

-0.29%

-18.18%

-18.18%

Paddle Finance (PADD) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.001355. Tijekom protekla 24 sata, PADDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.001343 i najviše cijene $ 0.001365, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PADD je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PADD se promijenio za +0.29% u posljednjih sat vremena, -0.29% u posljednjih 24 sata i -18.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Paddle Finance (PADD)

--
----

$ 34.10K
$ 34.10K$ 34.10K

$ 1.36M
$ 1.36M$ 1.36M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija Paddle Finance je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 34.10K. Količina u optjecaju PADD je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.36M.

Paddle Finance (PADD) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Paddle Finance za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00000394-0.29%
30 dana$ -0.001482-52.24%
60 dana$ -0.0059-81.33%
90 dana$ -0.007519-84.74%
Paddle Finance promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u PADD od $ -0.00000394 (-0.29%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Paddle Finance 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.001482 (-52.24%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Paddle Finance 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PADD od $ -0.0059 (-81.33%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Paddle Finance 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.007519 (-84.74%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Paddle Finance (PADD)?

Pogledajte Paddle Finance stranicu Povijest cijena sada.

Što je Paddle Finance (PADD)

Paddle is an all-in-one financial layer facilitating on-chain economy.

Paddle Finance dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Paddle Finance ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti PADD dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Paddle Finance na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Paddle Finance učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Paddle Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Paddle Finance (PADD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Paddle Finance (PADD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Paddle Finance.

Provjerite Paddle Finance predviđanje cijene sada!

Paddle Finance (PADD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Paddle Finance (PADD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PADD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Paddle Finance (PADD)

Tražiš kako kupiti Paddle Finance? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Paddle Finance na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

PADD u lokalnim valutama

1 Paddle Finance(PADD) u VND
35.656825
1 Paddle Finance(PADD) u AUD
A$0.0020596
1 Paddle Finance(PADD) u GBP
0.00098915
1 Paddle Finance(PADD) u EUR
0.00115175
1 Paddle Finance(PADD) u USD
$0.001355
1 Paddle Finance(PADD) u MYR
RM0.0057181
1 Paddle Finance(PADD) u TRY
0.0557447
1 Paddle Finance(PADD) u JPY
¥0.199185
1 Paddle Finance(PADD) u ARS
ARS$1.86639055
1 Paddle Finance(PADD) u RUB
0.10917235
1 Paddle Finance(PADD) u INR
0.11922645
1 Paddle Finance(PADD) u IDR
Rp22.2131112
1 Paddle Finance(PADD) u KRW
1.88717625
1 Paddle Finance(PADD) u PHP
0.0773976
1 Paddle Finance(PADD) u EGP
￡E.0.06575815
1 Paddle Finance(PADD) u BRL
R$0.00735765
1 Paddle Finance(PADD) u CAD
C$0.00185635
1 Paddle Finance(PADD) u BDT
0.16467315
1 Paddle Finance(PADD) u NGN
2.07503345
1 Paddle Finance(PADD) u COP
$5.4417613
1 Paddle Finance(PADD) u ZAR
R.0.023848
1 Paddle Finance(PADD) u UAH
0.05605635
1 Paddle Finance(PADD) u VES
Bs0.19783
1 Paddle Finance(PADD) u CLP
$1.31435
1 Paddle Finance(PADD) u PKR
Rs0.3839528
1 Paddle Finance(PADD) u KZT
0.72927455
1 Paddle Finance(PADD) u THB
฿0.04375295
1 Paddle Finance(PADD) u TWD
NT$0.0414901
1 Paddle Finance(PADD) u AED
د.إ0.00497285
1 Paddle Finance(PADD) u CHF
Fr0.001084
1 Paddle Finance(PADD) u HKD
HK$0.01055545
1 Paddle Finance(PADD) u AMD
֏0.5179623
1 Paddle Finance(PADD) u MAD
.د.م0.0121679
1 Paddle Finance(PADD) u MXN
$0.0252572
1 Paddle Finance(PADD) u SAR
ريال0.00508125
1 Paddle Finance(PADD) u PLN
0.00491865
1 Paddle Finance(PADD) u RON
лв0.00586715
1 Paddle Finance(PADD) u SEK
kr0.01272345
1 Paddle Finance(PADD) u BGN
лв0.0022493
1 Paddle Finance(PADD) u HUF
Ft0.4571499
1 Paddle Finance(PADD) u CZK
0.02825175
1 Paddle Finance(PADD) u KWD
د.ك0.000413275
1 Paddle Finance(PADD) u ILS
0.00453925
1 Paddle Finance(PADD) u AOA
Kz1.23517735
1 Paddle Finance(PADD) u BHD
.د.ب0.00050948
1 Paddle Finance(PADD) u BMD
$0.001355
1 Paddle Finance(PADD) u DKK
kr0.00863135
1 Paddle Finance(PADD) u HNL
L0.0354468
1 Paddle Finance(PADD) u MUR
0.062059
1 Paddle Finance(PADD) u NAD
$0.0237938
1 Paddle Finance(PADD) u NOK
kr0.01353645
1 Paddle Finance(PADD) u NZD
$0.00228995
1 Paddle Finance(PADD) u PAB
B/.0.001355
1 Paddle Finance(PADD) u PGK
K0.00573165
1 Paddle Finance(PADD) u QAR
ر.ق0.0049322
1 Paddle Finance(PADD) u RSD
дин.0.13556775

Paddle Finance Resurs

Za dublje razumijevanje Paddle Finance, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Paddle Finance web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Paddle Finance

Koliko Paddle Finance (PADD) vrijedi danas?
Cijena PADD uživo u USD je 0.001355 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PADD u USD?
Trenutačna cijena PADD u USD je $ 0.001355. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Paddle Finance?
Tržišna kapitalizacija za PADD je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PADD?
Količina u optjecaju za PADD je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PADD?
PADD je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PADD?
PADD je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za PADD?
24-satni obujam trgovanja za PADD je $ 34.10K USD.
Hoće li PADD još narasti ove godine?
PADD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PADD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:24:44 (UTC+8)

Paddle Finance (PADD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

PADD u USD kalkulator

Iznos

PADD
PADD
USD
USD

1 PADD = 0.001355 USD

Trgujte PADD

PADDUSDT
$0.001355
$0.001355$0.001355
-0.29%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine