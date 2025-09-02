Više o PACOIN

PAC PROJECT Logotip

PAC PROJECT Cijena(PACOIN)

1 PACOIN u USD cijena uživo:

$0.000556
-12.30%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena PAC PROJECT (PACOIN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:24:37 (UTC+8)

PAC PROJECT (PACOIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000556
24-satna najniža cijena
$ 0.001494
24-satna najviša cijena

$ 0.000556
$ 0.001494
--
--
0.00%

-12.30%

-67.30%

-67.30%

PAC PROJECT (PACOIN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000556. Tijekom protekla 24 sata, PACOINtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000556 i najviše cijene $ 0.001494, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PACOIN se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -12.30% u posljednjih 24 sata i -67.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PAC PROJECT (PACOIN)

$ 22.25K
$ 1.13K
$ 278.00K
40.02M
500,000,000
NONE

Trenutačna tržišna kapitalizacija PAC PROJECT je $ 22.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.13K. Količina u optjecaju PACOIN je 40.02M, s ukupnom količinom od 500000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 278.00K.

PAC PROJECT (PACOIN) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena PAC PROJECT za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00007798-12.30%
30 dana$ -0.003412-85.99%
60 dana$ -0.005037-90.06%
90 dana$ -0.00558-90.94%
PAC PROJECT promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u PACOIN od $ -0.00007798 (-12.30%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

PAC PROJECT 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.003412 (-85.99%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

PAC PROJECT 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PACOIN od $ -0.005037 (-90.06%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

PAC PROJECT 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00558 (-90.94%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena PAC PROJECT (PACOIN)?

Pogledajte PAC PROJECT stranicu Povijest cijena sada.

Što je PAC PROJECT (PACOIN)

PAC Project is a comprehensive ecosystem built on web3 technologies, combines entertainment, educational, gaming and other useful services - AI Bot, Game Center with P2E mobile games, staking, Cryptocurrency exchange, NFT Marketplace, AR service and others.

PAC PROJECT dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje PAC PROJECT ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti PACOIN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o PAC PROJECT na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje PAC PROJECT učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

PAC PROJECT Predviđanje cijene (USD)

Koliko će PAC PROJECT (PACOIN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PAC PROJECT (PACOIN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PAC PROJECT.

Provjerite PAC PROJECT predviđanje cijene sada!

PAC PROJECT (PACOIN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PAC PROJECT (PACOIN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PACOIN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti PAC PROJECT (PACOIN)

Tražiš kako kupiti PAC PROJECT? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti PAC PROJECT na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

PACOIN u lokalnim valutama

1 PAC PROJECT(PACOIN) u VND
14.63114
1 PAC PROJECT(PACOIN) u AUD
A$0.00084512
1 PAC PROJECT(PACOIN) u GBP
0.00040588
1 PAC PROJECT(PACOIN) u EUR
0.0004726
1 PAC PROJECT(PACOIN) u USD
$0.000556
1 PAC PROJECT(PACOIN) u MYR
RM0.00234632
1 PAC PROJECT(PACOIN) u TRY
0.02287384
1 PAC PROJECT(PACOIN) u JPY
¥0.081732
1 PAC PROJECT(PACOIN) u ARS
ARS$0.76583996
1 PAC PROJECT(PACOIN) u RUB
0.04479692
1 PAC PROJECT(PACOIN) u INR
0.04892244
1 PAC PROJECT(PACOIN) u IDR
Rp9.11475264
1 PAC PROJECT(PACOIN) u KRW
0.774369
1 PAC PROJECT(PACOIN) u PHP
0.03175872
1 PAC PROJECT(PACOIN) u EGP
￡E.0.02698268
1 PAC PROJECT(PACOIN) u BRL
R$0.00301908
1 PAC PROJECT(PACOIN) u CAD
C$0.00076172
1 PAC PROJECT(PACOIN) u BDT
0.06757068
1 PAC PROJECT(PACOIN) u NGN
0.85145284
1 PAC PROJECT(PACOIN) u COP
$2.23292936
1 PAC PROJECT(PACOIN) u ZAR
R.0.0097856
1 PAC PROJECT(PACOIN) u UAH
0.02300172
1 PAC PROJECT(PACOIN) u VES
Bs0.081176
1 PAC PROJECT(PACOIN) u CLP
$0.53932
1 PAC PROJECT(PACOIN) u PKR
Rs0.15754816
1 PAC PROJECT(PACOIN) u KZT
0.29924476
1 PAC PROJECT(PACOIN) u THB
฿0.01795324
1 PAC PROJECT(PACOIN) u TWD
NT$0.01702472
1 PAC PROJECT(PACOIN) u AED
د.إ0.00204052
1 PAC PROJECT(PACOIN) u CHF
Fr0.0004448
1 PAC PROJECT(PACOIN) u HKD
HK$0.00433124
1 PAC PROJECT(PACOIN) u AMD
֏0.21253656
1 PAC PROJECT(PACOIN) u MAD
.د.م0.00499288
1 PAC PROJECT(PACOIN) u MXN
$0.01036384
1 PAC PROJECT(PACOIN) u SAR
ريال0.002085
1 PAC PROJECT(PACOIN) u PLN
0.00201828
1 PAC PROJECT(PACOIN) u RON
лв0.00240748
1 PAC PROJECT(PACOIN) u SEK
kr0.00522084
1 PAC PROJECT(PACOIN) u BGN
лв0.00092296
1 PAC PROJECT(PACOIN) u HUF
Ft0.18758328
1 PAC PROJECT(PACOIN) u CZK
0.0115926
1 PAC PROJECT(PACOIN) u KWD
د.ك0.00016958
1 PAC PROJECT(PACOIN) u ILS
0.0018626
1 PAC PROJECT(PACOIN) u AOA
Kz0.50683292
1 PAC PROJECT(PACOIN) u BHD
.د.ب0.000209056
1 PAC PROJECT(PACOIN) u BMD
$0.000556
1 PAC PROJECT(PACOIN) u DKK
kr0.00354172
1 PAC PROJECT(PACOIN) u HNL
L0.01454496
1 PAC PROJECT(PACOIN) u MUR
0.0254648
1 PAC PROJECT(PACOIN) u NAD
$0.00976336
1 PAC PROJECT(PACOIN) u NOK
kr0.00555444
1 PAC PROJECT(PACOIN) u NZD
$0.00093964
1 PAC PROJECT(PACOIN) u PAB
B/.0.000556
1 PAC PROJECT(PACOIN) u PGK
K0.00235188
1 PAC PROJECT(PACOIN) u QAR
ر.ق0.00202384
1 PAC PROJECT(PACOIN) u RSD
дин.0.0556278

PAC PROJECT Resurs

Za dublje razumijevanje PAC PROJECT, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena PAC PROJECT web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PAC PROJECT

Koliko PAC PROJECT (PACOIN) vrijedi danas?
Cijena PACOIN uživo u USD je 0.000556 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PACOIN u USD?
Trenutačna cijena PACOIN u USD je $ 0.000556. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija PAC PROJECT?
Tržišna kapitalizacija za PACOIN je $ 22.25K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PACOIN?
Količina u optjecaju za PACOIN je 40.02M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PACOIN?
PACOIN je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PACOIN?
PACOIN je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za PACOIN?
24-satni obujam trgovanja za PACOIN je $ 1.13K USD.
Hoće li PACOIN još narasti ove godine?
PACOIN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PACOIN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

$0.000556
