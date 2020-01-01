Ozone metaverse (OZONE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Ozone metaverse (OZONE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Ozone metaverse (OZONE) Informacije Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively. The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3. Službena web stranica: https://ozonemetaverse.io Bijela knjiga: https://ozone-metaverse.gitbook.io/ozone-metaverse/the-ultimate-metaverse-platform/ozone-the-possibility-engine Istraživač blokova: https://bscscan.com/address/0xbf8bab33600d5bca18e4464e34c2a8d532031f5c

Ozone metaverse (OZONE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ozone metaverse (OZONE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 801.81M $ 801.81M $ 801.81M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 150.62K $ 150.62K $ 150.62K Povijesni maksimum: $ 0.0164658 $ 0.0164658 $ 0.0164658 Povijesni minimum: $ 0.000030714406696367 $ 0.000030714406696367 $ 0.000030714406696367 Trenutna cijena: $ 0.00007531 $ 0.00007531 $ 0.00007531 Saznajte više o cijeni Ozone metaverse (OZONE)

Ozone metaverse (OZONE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ozone metaverse (OZONE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OZONE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OZONE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OZONE tokena, istražite OZONE cijenu tokena uživo!

Ozone metaverse (OZONE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena OZONE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite OZONE povijest cijena odmah!

OZONE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide OZONE? Naša OZONE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte OZONE predviđanje cijene tokena odmah!

