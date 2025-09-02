Više o OZONE

Ozone metaverse Logotip

Ozone metaverse Cijena(OZONE)

1 OZONE u USD cijena uživo:

+15.72%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Ozone metaverse (OZONE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:24:22 (UTC+8)

Ozone metaverse (OZONE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+1.54%

+15.72%

-38.30%

-38.30%

Ozone metaverse (OZONE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00004615. Tijekom protekla 24 sata, OZONEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000016 i najviše cijene $ 0.00005407, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OZONE je $ 0.03447626727041513, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000036616068122903.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OZONE se promijenio za +1.54% u posljednjih sat vremena, +15.72% u posljednjih 24 sata i -38.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ozone metaverse (OZONE)

No.7067

0.00%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ozone metaverse je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 592.99. Količina u optjecaju OZONE je 0.00, s ukupnom količinom od 801810225.66. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 92.30K.

Ozone metaverse (OZONE) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Ozone metaverse za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0000062693+15.72%
30 dana$ -0.00016208-77.84%
60 dana$ -0.00022932-83.25%
90 dana$ -0.00017204-78.85%
Ozone metaverse promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u OZONE od $ +0.0000062693 (+15.72%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Ozone metaverse 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00016208 (-77.84%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Ozone metaverse 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u OZONE od $ -0.00022932 (-83.25%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Ozone metaverse 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00017204 (-78.85%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Ozone metaverse (OZONE)?

Pogledajte Ozone metaverse stranicu Povijest cijena sada.

Što je Ozone metaverse (OZONE)

Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively. The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3.

Ozone metaverse dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Ozone metaverse ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti OZONE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Ozone metaverse na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Ozone metaverse učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Ozone metaverse Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ozone metaverse (OZONE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ozone metaverse (OZONE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ozone metaverse.

Provjerite Ozone metaverse predviđanje cijene sada!

Ozone metaverse (OZONE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ozone metaverse (OZONE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OZONE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Ozone metaverse (OZONE)

Tražiš kako kupiti Ozone metaverse? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Ozone metaverse na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

OZONE u lokalnim valutama

1 Ozone metaverse(OZONE) u VND
1.21443725
1.21443725
1 Ozone metaverse(OZONE) u AUD
A$0.000070148
A$0.000070148
1 Ozone metaverse(OZONE) u GBP
0.0000336895
0.0000336895
1 Ozone metaverse(OZONE) u EUR
0.0000392275
0.0000392275
1 Ozone metaverse(OZONE) u USD
$0.00004615
$0.00004615
1 Ozone metaverse(OZONE) u MYR
RM0.000194753
RM0.000194753
1 Ozone metaverse(OZONE) u TRY
0.001898611
0.001898611
1 Ozone metaverse(OZONE) u JPY
¥0.00678405
¥0.00678405
1 Ozone metaverse(OZONE) u ARS
ARS$0.0635674715
1 Ozone metaverse(OZONE) u RUB
0.0037183055
0.0037183055
1 Ozone metaverse(OZONE) u INR
0.0040607385
0.0040607385
1 Ozone metaverse(OZONE) u IDR
Rp0.756557256
Rp0.756557256
1 Ozone metaverse(OZONE) u KRW
0.0642754125
0.0642754125
1 Ozone metaverse(OZONE) u PHP
0.002636088
0.002636088
1 Ozone metaverse(OZONE) u EGP
￡E.0.0022396595
1 Ozone metaverse(OZONE) u BRL
R$0.0002505945
R$0.0002505945
1 Ozone metaverse(OZONE) u CAD
C$0.0000632255
C$0.0000632255
1 Ozone metaverse(OZONE) u BDT
0.0056086095
0.0056086095
1 Ozone metaverse(OZONE) u NGN
0.0706736485
0.0706736485
1 Ozone metaverse(OZONE) u COP
$0.185341169
$0.185341169
1 Ozone metaverse(OZONE) u ZAR
R.0.00081224
R.0.00081224
1 Ozone metaverse(OZONE) u UAH
0.0019092255
0.0019092255
1 Ozone metaverse(OZONE) u VES
Bs0.0067379
Bs0.0067379
1 Ozone metaverse(OZONE) u CLP
$0.0447655
$0.0447655
1 Ozone metaverse(OZONE) u PKR
Rs0.013077064
Rs0.013077064
1 Ozone metaverse(OZONE) u KZT
0.0248383915
0.0248383915
1 Ozone metaverse(OZONE) u THB
฿0.0014901835
฿0.0014901835
1 Ozone metaverse(OZONE) u TWD
NT$0.001413113
NT$0.001413113
1 Ozone metaverse(OZONE) u AED
د.إ0.0001693705
1 Ozone metaverse(OZONE) u CHF
Fr0.00003692
Fr0.00003692
1 Ozone metaverse(OZONE) u HKD
HK$0.0003595085
1 Ozone metaverse(OZONE) u AMD
֏0.017641299
֏0.017641299
1 Ozone metaverse(OZONE) u MAD
.د.م0.000414427
1 Ozone metaverse(OZONE) u MXN
$0.000860236
$0.000860236
1 Ozone metaverse(OZONE) u SAR
ريال0.0001730625
1 Ozone metaverse(OZONE) u PLN
0.0001675245
0.0001675245
1 Ozone metaverse(OZONE) u RON
лв0.0001998295
лв0.0001998295
1 Ozone metaverse(OZONE) u SEK
kr0.0004333485
kr0.0004333485
1 Ozone metaverse(OZONE) u BGN
лв0.000076609
лв0.000076609
1 Ozone metaverse(OZONE) u HUF
Ft0.015570087
Ft0.015570087
1 Ozone metaverse(OZONE) u CZK
0.0009622275
0.0009622275
1 Ozone metaverse(OZONE) u KWD
د.ك0.00001407575
1 Ozone metaverse(OZONE) u ILS
0.0001546025
0.0001546025
1 Ozone metaverse(OZONE) u AOA
Kz0.0420689555
Kz0.0420689555
1 Ozone metaverse(OZONE) u BHD
.د.ب0.0000173524
1 Ozone metaverse(OZONE) u BMD
$0.00004615
$0.00004615
1 Ozone metaverse(OZONE) u DKK
kr0.0002939755
kr0.0002939755
1 Ozone metaverse(OZONE) u HNL
L0.001207284
L0.001207284
1 Ozone metaverse(OZONE) u MUR
0.00211367
0.00211367
1 Ozone metaverse(OZONE) u NAD
$0.000810394
$0.000810394
1 Ozone metaverse(OZONE) u NOK
kr0.0004610385
kr0.0004610385
1 Ozone metaverse(OZONE) u NZD
$0.0000779935
$0.0000779935
1 Ozone metaverse(OZONE) u PAB
B/.0.00004615
B/.0.00004615
1 Ozone metaverse(OZONE) u PGK
K0.0001952145
K0.0001952145
1 Ozone metaverse(OZONE) u QAR
ر.ق0.000167986
ر.ق0.000167986
1 Ozone metaverse(OZONE) u RSD
дин.0.0046173075

Ozone metaverse Resurs

Za dublje razumijevanje Ozone metaverse, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Ozone metaverse web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ozone metaverse

Koliko Ozone metaverse (OZONE) vrijedi danas?
Cijena OZONE uživo u USD je 0.00004615 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OZONE u USD?
Trenutačna cijena OZONE u USD je $ 0.00004615. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ozone metaverse?
Tržišna kapitalizacija za OZONE je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OZONE?
Količina u optjecaju za OZONE je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OZONE?
OZONE je postigao ATH cijenu od 0.03447626727041513 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OZONE?
OZONE je vidio ATL cijenu od 0.000036616068122903 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OZONE?
24-satni obujam trgovanja za OZONE je $ 592.99 USD.
Hoće li OZONE još narasti ove godine?
OZONE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OZONE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Ozone metaverse (OZONE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

