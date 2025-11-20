Ozone metaverse Cijena danas

Trenutačna cijena Ozone metaverse (OZONAI) danas je $ 0.00009809, s promjenom od 0.95% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije OZONAI u USD je $ 0.00009809 po OZONAI.

Ozone metaverse trenutačno je na #6941 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 0.00, s količinom u optjecaju od 0.00 OZONAI. Tijekom posljednja 24 sata, OZONAI trgovao je između $ 0.00009584 (niska) i $ 0.00009954 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.03447626727041513, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000030714406696367.

U kratkoročnim performansama, OZONAI se kretao -0.06% u posljednjem satu i +30.94% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 54.50K.

Informacije o tržištu Ozone metaverse (OZONAI)

Poredak No.6941 Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) $ 54.50K$ 54.50K $ 54.50K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 196.18K$ 196.18K $ 196.18K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Maksimalna količina 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Ukupna količina 801,810,225.66 801,810,225.66 801,810,225.66 Stopa optjecaja 0.00% Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ozone metaverse je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.50K. Količina u optjecaju OZONAI je 0.00, s ukupnom količinom od 801810225.66. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 196.18K.