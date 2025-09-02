Više o OZO

1 OZO u USD cijena uživo:

$0.1336
+2.14%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Ozone Chain (OZO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:54:01 (UTC+8)

Ozone Chain (OZO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.13
24-satna najniža cijena
$ 0.1368
24-satna najviša cijena

$ 0.13
$ 0.1368
$ 0.5965759406483905
$ 0.014414112181924503
+0.90%

+2.14%

+3.24%

+3.24%

Ozone Chain (OZO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1338. Tijekom protekla 24 sata, OZOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.13 i najviše cijene $ 0.1368, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OZO je $ 0.5965759406483905, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.014414112181924503.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OZO se promijenio za +0.90% u posljednjih sat vremena, +2.14% u posljednjih 24 sata i +3.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ozone Chain (OZO)

No.3940

$ 0.00
$ 56.56K
$ 133.80M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

OZO

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ozone Chain je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 56.56K. Količina u optjecaju OZO je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 133.80M.

Ozone Chain (OZO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Ozone Chain za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.002799+2.14%
30 dana$ +0.0015+1.13%
60 dana$ +0.0003+0.22%
90 dana$ -0.0002-0.15%
Ozone Chain promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u OZO od $ +0.002799 (+2.14%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Ozone Chain 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0015 (+1.13%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Ozone Chain 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u OZO od $ +0.0003 (+0.22%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Ozone Chain 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0002 (-0.15%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Ozone Chain (OZO)?

Pogledajte Ozone Chain stranicu Povijest cijena sada.

Što je Ozone Chain (OZO)

Ozone Chain is the World’s first and only Quantum Resistant Layer-1 Blockchain that has integrated bleeding edge Quantum security technologies in its design.Ozone chain incorporates cutting-edge advances in post-quantum cryptography (PQC) and quantum random number generation (QRNG) and to provide a unique solution in the blockchain space to deliver the highest level of security to the digital assets residing therein.

Ozone Chain dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Ozone Chain ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti OZO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Ozone Chain na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Ozone Chain učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Ozone Chain Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ozone Chain (OZO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ozone Chain (OZO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ozone Chain.

Provjerite Ozone Chain predviđanje cijene sada!

Ozone Chain (OZO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ozone Chain (OZO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OZO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Ozone Chain (OZO)

Tražiš kako kupiti Ozone Chain? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Ozone Chain na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

OZO u lokalnim valutama

1 Ozone Chain(OZO) u VND
3,520.947
1 Ozone Chain(OZO) u AUD
A$0.203376
1 Ozone Chain(OZO) u GBP
0.097674
1 Ozone Chain(OZO) u EUR
0.11373
1 Ozone Chain(OZO) u USD
$0.1338
1 Ozone Chain(OZO) u MYR
RM0.564636
1 Ozone Chain(OZO) u TRY
5.504532
1 Ozone Chain(OZO) u JPY
¥19.6686
1 Ozone Chain(OZO) u ARS
ARS$184.297458
1 Ozone Chain(OZO) u RUB
10.780266
1 Ozone Chain(OZO) u INR
11.7744
1 Ozone Chain(OZO) u IDR
Rp2,193.442272
1 Ozone Chain(OZO) u KRW
186.61086
1 Ozone Chain(OZO) u PHP
7.642656
1 Ozone Chain(OZO) u EGP
￡E.6.493314
1 Ozone Chain(OZO) u BRL
R$0.726534
1 Ozone Chain(OZO) u CAD
C$0.183306
1 Ozone Chain(OZO) u BDT
16.260714
1 Ozone Chain(OZO) u NGN
204.899982
1 Ozone Chain(OZO) u COP
$537.348828
1 Ozone Chain(OZO) u ZAR
R.2.357556
1 Ozone Chain(OZO) u UAH
5.535306
1 Ozone Chain(OZO) u VES
Bs19.5348
1 Ozone Chain(OZO) u CLP
$129.786
1 Ozone Chain(OZO) u PKR
Rs37.913568
1 Ozone Chain(OZO) u KZT
72.012498
1 Ozone Chain(OZO) u THB
฿4.320402
1 Ozone Chain(OZO) u TWD
NT$4.098294
1 Ozone Chain(OZO) u AED
د.إ0.491046
1 Ozone Chain(OZO) u CHF
Fr0.10704
1 Ozone Chain(OZO) u HKD
HK$1.042302
1 Ozone Chain(OZO) u AMD
֏51.146388
1 Ozone Chain(OZO) u MAD
.د.م1.201524
1 Ozone Chain(OZO) u MXN
$2.49537
1 Ozone Chain(OZO) u SAR
ريال0.50175
1 Ozone Chain(OZO) u PLN
0.485694
1 Ozone Chain(OZO) u RON
лв0.578016
1 Ozone Chain(OZO) u SEK
kr1.255044
1 Ozone Chain(OZO) u BGN
лв0.223446
1 Ozone Chain(OZO) u HUF
Ft45.125388
1 Ozone Chain(OZO) u CZK
2.788392
1 Ozone Chain(OZO) u KWD
د.ك0.040809
1 Ozone Chain(OZO) u ILS
0.44823
1 Ozone Chain(OZO) u AOA
Kz121.968066
1 Ozone Chain(OZO) u BHD
.د.ب0.0504426
1 Ozone Chain(OZO) u BMD
$0.1338
1 Ozone Chain(OZO) u DKK
kr0.850968
1 Ozone Chain(OZO) u HNL
L3.500208
1 Ozone Chain(OZO) u MUR
6.12804
1 Ozone Chain(OZO) u NAD
$2.349528
1 Ozone Chain(OZO) u NOK
kr1.336662
1 Ozone Chain(OZO) u NZD
$0.226122
1 Ozone Chain(OZO) u PAB
B/.0.1338
1 Ozone Chain(OZO) u PGK
K0.565974
1 Ozone Chain(OZO) u QAR
ر.ق0.487032
1 Ozone Chain(OZO) u RSD
дин.13.381338

Ozone Chain Resurs

Za dublje razumijevanje Ozone Chain, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Ozone Chain web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ozone Chain

Koliko Ozone Chain (OZO) vrijedi danas?
Cijena OZO uživo u USD je 0.1338 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OZO u USD?
Trenutačna cijena OZO u USD je $ 0.1338. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ozone Chain?
Tržišna kapitalizacija za OZO je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OZO?
Količina u optjecaju za OZO je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OZO?
OZO je postigao ATH cijenu od 0.5965759406483905 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OZO?
OZO je vidio ATL cijenu od 0.014414112181924503 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OZO?
24-satni obujam trgovanja za OZO je $ 56.56K USD.
Hoće li OZO još narasti ove godine?
OZO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OZO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:54:01 (UTC+8)

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

