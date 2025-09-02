Ozone Chain (OZO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1338. Tijekom protekla 24 sata, OZOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.13 i najviše cijene $ 0.1368, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OZO je $ 0.5965759406483905, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.014414112181924503.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OZO se promijenio za +0.90% u posljednjih sat vremena, +2.14% u posljednjih 24 sata i +3.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Ozone Chain (OZO)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Ozone Chain je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 56.56K. Količina u optjecaju OZO je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 133.80M.
Ozone Chain (OZO) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Ozone Chain za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.002799
+2.14%
30 dana
$ +0.0015
+1.13%
60 dana
$ +0.0003
+0.22%
90 dana
$ -0.0002
-0.15%
Ozone Chain promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u OZO od $ +0.002799 (+2.14%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Ozone Chain 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0015 (+1.13%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Ozone Chain 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u OZO od $ +0.0003 (+0.22%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Ozone Chain 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0002 (-0.15%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Ozone Chain is the World’s first and only Quantum Resistant Layer-1 Blockchain that has integrated bleeding edge Quantum security technologies in its design.Ozone chain incorporates cutting-edge advances in post-quantum cryptography (PQC) and quantum random number generation (QRNG) and to provide a unique solution in the blockchain space to deliver the highest level of security to the digital assets residing therein.
Ozone Chain dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Ozone Chain ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti OZO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Ozone Chain na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Ozone Chain učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Ozone Chain Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Ozone Chain (OZO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ozone Chain (OZO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ozone Chain.
Razumijevanje tokenomike Ozone Chain (OZO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OZO opsežnoj tokenomici tokena odmah!
