OpenZK Network (OZK) Informacije OpenZK Network is a revolutionary Layer 2 powered by ZK Rollup technology, seamlessly integrating ETH staking, restaking, and stablecoin rewards. Effortlessly stake and bridge your assets to unlock multi-layered rewards and lightning-fast, low-cost transactions. Experience the next evolution of DeFi, NFTs, gaming, and trading—all in one place with OpenZK. Službena web stranica: https://www.openzk.net Bijela knjiga: https://docs.openzk.net/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x737D461917CCF0fA28A52Da30672e2DdC214F0bF Kupi OZK odmah!

OpenZK Network (OZK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za OpenZK Network (OZK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 14.25B $ 14.25B $ 14.25B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.19M $ 5.19M $ 5.19M Povijesni maksimum: $ 0.0059 $ 0.0059 $ 0.0059 Povijesni minimum: $ 0.000233196505601701 $ 0.000233196505601701 $ 0.000233196505601701 Trenutna cijena: $ 0.0003457 $ 0.0003457 $ 0.0003457 Saznajte više o cijeni OpenZK Network (OZK)

OpenZK Network (OZK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike OpenZK Network (OZK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OZK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OZK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OZK tokena, istražite OZK cijenu tokena uživo!

