Što je OpenZK Network (OZK)

OpenZK Network is a revolutionary Layer 2 powered by ZK Rollup technology, seamlessly integrating ETH staking, restaking, and stablecoin rewards. Effortlessly stake and bridge your assets to unlock multi-layered rewards and lightning-fast, low-cost transactions. Experience the next evolution of DeFi, NFTs, gaming, and trading—all in one place with OpenZK.

OpenZK Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje OpenZK Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.



Osim toga, možeš:

- Provjeriti OZK dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.

- Čitaj recenzije i analitiku o OpenZK Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje OpenZK Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

OpenZK Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će OpenZK Network (OZK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših OpenZK Network (OZK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za OpenZK Network.

Provjerite OpenZK Network predviđanje cijene sada!

OpenZK Network (OZK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike OpenZK Network (OZK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OZK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti OpenZK Network (OZK)

Tražiš kako kupiti OpenZK Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti OpenZK Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

OZK u lokalnim valutama

Isprobajte pretvarač

OpenZK Network Resurs

Za dublje razumijevanje OpenZK Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o OpenZK Network Koliko OpenZK Network (OZK) vrijedi danas? Cijena OZK uživo u USD je 0.0003373 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena OZK u USD? $ 0.0003373 . Provjerite Trenutačna cijena OZK u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija OpenZK Network? Tržišna kapitalizacija za OZK je $ 0.00 USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za OZK? Količina u optjecaju za OZK je 0.00 USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OZK? OZK je postigao ATH cijenu od 0.003354828182287013 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OZK? OZK je vidio ATL cijenu od 0.000233196505601701 USD . Koliki je obujam trgovanja za OZK? 24-satni obujam trgovanja za OZK je $ 56.96K USD . Hoće li OZK još narasti ove godine? OZK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OZK predviđanje cijene za detaljniju analizu.

OpenZK Network (OZK) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8) Vrsta Informacije 09-01 20:12:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million 09-01 17:35:00 Ažuriranja industrije Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range 09-01 16:14:00 Ažuriranja industrije U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August 09-01 12:12:00 Ažuriranja industrije Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5% 09-01 09:42:00 Ekonomski podaci The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4% 08-31 18:55:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.