OpenZK Network Logotip

OpenZK Network Cijena(OZK)

1 OZK u USD cijena uživo:

$0.0003373
+2.39%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena OpenZK Network (OZK)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:14:19 (UTC+8)

OpenZK Network (OZK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0003175
24-satna najniža cijena
$ 0.0003415
24-satna najviša cijena

$ 0.0003175
$ 0.0003415
$ 0.003354828182287013
$ 0.000233196505601701
-0.06%

+2.39%

-27.04%

-27.04%

OpenZK Network (OZK) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0003373. Tijekom protekla 24 sata, OZKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0003175 i najviše cijene $ 0.0003415, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OZK je $ 0.003354828182287013, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000233196505601701.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OZK se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, +2.39% u posljednjih 24 sata i -27.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OpenZK Network (OZK)

No.4279

$ 0.00
$ 56.96K
$ 5.06M
0.00
15,000,000,000
14,250,000,000
0.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija OpenZK Network je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 56.96K. Količina u optjecaju OZK je 0.00, s ukupnom količinom od 14250000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.06M.

OpenZK Network (OZK) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena OpenZK Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000007873+2.39%
30 dana$ +0.0000578+20.67%
60 dana$ +0.0000499+17.36%
90 dana$ -0.0002801-45.37%
OpenZK Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u OZK od $ +0.000007873 (+2.39%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

OpenZK Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0000578 (+20.67%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

OpenZK Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u OZK od $ +0.0000499 (+17.36%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

OpenZK Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0002801 (-45.37%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena OpenZK Network (OZK)?

Pogledajte OpenZK Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je OpenZK Network (OZK)

OpenZK Network is a revolutionary Layer 2 powered by ZK Rollup technology, seamlessly integrating ETH staking, restaking, and stablecoin rewards. Effortlessly stake and bridge your assets to unlock multi-layered rewards and lightning-fast, low-cost transactions. Experience the next evolution of DeFi, NFTs, gaming, and trading—all in one place with OpenZK.

OpenZK Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje OpenZK Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti OZK dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o OpenZK Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje OpenZK Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

OpenZK Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će OpenZK Network (OZK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših OpenZK Network (OZK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za OpenZK Network.

Provjerite OpenZK Network predviđanje cijene sada!

OpenZK Network (OZK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike OpenZK Network (OZK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OZK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti OpenZK Network (OZK)

Tražiš kako kupiti OpenZK Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti OpenZK Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

OZK u lokalnim valutama

1 OpenZK Network(OZK) u VND
8.8760495
8.8760495
1 OpenZK Network(OZK) u AUD
A$0.000512696
1 OpenZK Network(OZK) u GBP
0.000246229
0.000246229
1 OpenZK Network(OZK) u EUR
0.000286705
0.000286705
1 OpenZK Network(OZK) u USD
$0.0003373
$0.0003373
1 OpenZK Network(OZK) u MYR
RM0.001423406
1 OpenZK Network(OZK) u TRY
0.013879895
0.013879895
1 OpenZK Network(OZK) u JPY
¥0.0495831
¥0.0495831
1 OpenZK Network(OZK) u ARS
ARS$0.464600393
1 OpenZK Network(OZK) u RUB
0.027176261
0.027176261
1 OpenZK Network(OZK) u INR
0.029722876
0.029722876
1 OpenZK Network(OZK) u IDR
Rp5.529507312
1 OpenZK Network(OZK) u KRW
0.469774575
0.469774575
1 OpenZK Network(OZK) u PHP
0.019303679
0.019303679
1 OpenZK Network(OZK) u EGP
￡E.0.016369169
1 OpenZK Network(OZK) u BRL
R$0.001831539
1 OpenZK Network(OZK) u CAD
C$0.000462101
1 OpenZK Network(OZK) u BDT
0.041066275
0.041066275
1 OpenZK Network(OZK) u NGN
0.517330502
0.517330502
1 OpenZK Network(OZK) u COP
$1.354617038
$1.354617038
1 OpenZK Network(OZK) u ZAR
R.0.005939853
1 OpenZK Network(OZK) u UAH
0.013981085
0.013981085
1 OpenZK Network(OZK) u VES
Bs0.0492458
Bs0.0492458
1 OpenZK Network(OZK) u CLP
$0.3265064
$0.3265064
1 OpenZK Network(OZK) u PKR
Rs0.095739232
1 OpenZK Network(OZK) u KZT
0.181929501
0.181929501
1 OpenZK Network(OZK) u THB
฿0.010881298
฿0.010881298
1 OpenZK Network(OZK) u TWD
NT$0.010338245
1 OpenZK Network(OZK) u AED
د.إ0.001237891
1 OpenZK Network(OZK) u CHF
Fr0.00026984
Fr0.00026984
1 OpenZK Network(OZK) u HKD
HK$0.002627567
1 OpenZK Network(OZK) u AMD
֏0.129034115
֏0.129034115
1 OpenZK Network(OZK) u MAD
.د.م0.0030357
1 OpenZK Network(OZK) u MXN
$0.006290645
$0.006290645
1 OpenZK Network(OZK) u SAR
ريال0.001264875
1 OpenZK Network(OZK) u PLN
0.001227772
0.001227772
1 OpenZK Network(OZK) u RON
лв0.001460509
1 OpenZK Network(OZK) u SEK
kr0.003167247
1 OpenZK Network(OZK) u BGN
лв0.000563291
1 OpenZK Network(OZK) u HUF
Ft0.113912956
1 OpenZK Network(OZK) u CZK
0.007036078
0.007036078
1 OpenZK Network(OZK) u KWD
د.ك0.0001028765
1 OpenZK Network(OZK) u ILS
0.001129955
0.001129955
1 OpenZK Network(OZK) u AOA
Kz0.307472561
1 OpenZK Network(OZK) u BHD
.د.ب0.0001271621
1 OpenZK Network(OZK) u BMD
$0.0003373
$0.0003373
1 OpenZK Network(OZK) u DKK
kr0.002148601
1 OpenZK Network(OZK) u HNL
L0.008840633
L0.008840633
1 OpenZK Network(OZK) u MUR
0.01544834
0.01544834
1 OpenZK Network(OZK) u NAD
$0.00593648
$0.00593648
1 OpenZK Network(OZK) u NOK
kr0.003369627
1 OpenZK Network(OZK) u NZD
$0.000570037
$0.000570037
1 OpenZK Network(OZK) u PAB
B/.0.0003373
B/.0.0003373
1 OpenZK Network(OZK) u PGK
K0.001426779
K0.001426779
1 OpenZK Network(OZK) u QAR
ر.ق0.001231145
1 OpenZK Network(OZK) u RSD
дин.0.033770476

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o OpenZK Network

Koliko OpenZK Network (OZK) vrijedi danas?
Cijena OZK uživo u USD je 0.0003373 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OZK u USD?
Trenutačna cijena OZK u USD je $ 0.0003373. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija OpenZK Network?
Tržišna kapitalizacija za OZK je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OZK?
Količina u optjecaju za OZK je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OZK?
OZK je postigao ATH cijenu od 0.003354828182287013 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OZK?
OZK je vidio ATL cijenu od 0.000233196505601701 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OZK?
24-satni obujam trgovanja za OZK je $ 56.96K USD.
Hoće li OZK još narasti ove godine?
OZK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OZK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
OpenZK Network (OZK) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

OZKUSDT
