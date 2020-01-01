OSOL (OSOL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u OSOL (OSOL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

OSOL (OSOL) Informacije The OSOL AI Index is one of the first tokens solely focused on capturing value from the emerging AI ecosystem built on Solana. The index provides users with diversified exposure to the top 100 AI-focused digital assets within the Solana network, encompassing artificial intelligence infrastructure, AI agent protocols, and AI memes, and eliminating the complexity of directly purchasing, storing, and securing multiple coins. Powered by @SuperMissO The world's first AI CEO. Službena web stranica: https://osol.ai/ Bijela knjiga: https://oxyz.slite.com/app/docs/7_VtpXrTwG8rNr Istraživač blokova: https://solscan.io/token/2otVNpcHXn9MKeDk3Zby5uanF3s7tki4toaJ3PZcXaUd Kupi OSOL odmah!

OSOL (OSOL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za OSOL (OSOL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M Povijesni maksimum: $ 0.392 $ 0.392 $ 0.392 Povijesni minimum: $ 0.001070809046165217 $ 0.001070809046165217 $ 0.001070809046165217 Trenutna cijena: $ 0.001054 $ 0.001054 $ 0.001054 Saznajte više o cijeni OSOL (OSOL)

OSOL (OSOL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike OSOL (OSOL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OSOL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OSOL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OSOL tokena, istražite OSOL cijenu tokena uživo!

