Osmosis (OSMO) Informacije Osmosis is an advanced AMM protocol built using the Cosmos SDK that will allow developers to design build, and deploy their own customized AMMs. Službena web stranica: https://osmosis.zone/ Bijela knjiga: https://docs.osmosis.zone/ Istraživač blokova: https://www.mintscan.io/osmosis Kupi OSMO odmah!

Osmosis (OSMO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Osmosis (OSMO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 122.79M $ 122.79M $ 122.79M Ukupna količina: $ 995.92M $ 995.92M $ 995.92M Količina u optjecaju: $ 742.80M $ 742.80M $ 742.80M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 165.30M $ 165.30M $ 165.30M Povijesni maksimum: $ 12.798 $ 12.798 $ 12.798 Povijesni minimum: $ 0.1369566753814433 $ 0.1369566753814433 $ 0.1369566753814433 Trenutna cijena: $ 0.1653 $ 0.1653 $ 0.1653 Saznajte više o cijeni Osmosis (OSMO)

Osmosis (OSMO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Osmosis (OSMO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OSMO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OSMO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OSMO tokena, istražite OSMO cijenu tokena uživo!

Osmosis (OSMO) Povijest cijena Analiza povijesti cijena OSMO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite OSMO povijest cijena odmah!

OSMO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide OSMO? Naša OSMO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte OSMO predviđanje cijene tokena odmah!

