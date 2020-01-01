OSMI (OSMI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u OSMI (OSMI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

OSMI (OSMI) Informacije OSMI is a bias-free, censorship resistant AI assistant, powered by a decentralized AI engine - a network of globally distributed GPU and memory nodes, known as OSMI Nodes Službena web stranica: www.osmi.ai Bijela knjiga: https://docs.osmi.ai/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x5485a469fAEa1492191Cfce7528AB6E58135aA4d Kupi OSMI odmah!

OSMI (OSMI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za OSMI (OSMI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.58M $ 2.58M $ 2.58M Povijesni maksimum: $ 0.292 $ 0.292 $ 0.292 Povijesni minimum: $ 0.000406295660391601 $ 0.000406295660391601 $ 0.000406295660391601 Trenutna cijena: $ 0.02577 $ 0.02577 $ 0.02577 Saznajte više o cijeni OSMI (OSMI)

OSMI (OSMI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike OSMI (OSMI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OSMI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OSMI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OSMI tokena, istražite OSMI cijenu tokena uživo!

