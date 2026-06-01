Oshi Cijena danas

Trenutačna cijena Oshi (OSHI) danas je € 0.029483, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije OSHI u EUR je € 0.029483 po OSHI.

Oshi trenutačno je na #3807 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u € 0.00, s količinom u optjecaju od 0.00 OSHI. Tijekom posljednja 24 sata, OSHI trgovao je između € 0.029403 (niska) i € 0.029625 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi € 0.0550096434059235882, dok je rekordna najniža cijena bila € 0.0093960113188702396.

U kratkoročnim performansama, OSHI se kretao 0.00% u posljednjem satu i -1.81% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je € 323.08K.

Informacije o tržištu Oshi (OSHI)

Poredak No.3807 Tržišna kapitalizacija € 0.00€ 0.00 € 0.00 Obujam (24 sata) € 323.08K€ 323.08K € 323.08K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija € 29.48M€ 29.48M € 29.48M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Stopa optjecaja 0.00% Javni blockchain MATIC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Oshi je € 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od € 323.08K. Količina u optjecaju OSHI je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je € 29.48M.