Osaka Protocol (OSAK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Osaka Protocol (OSAK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Osaka Protocol (OSAK) Informacije Bringing the original rules of Shiba Inu back, OSAKA PROTOCOL was created to follow the vision of legendary Ryoshi by bringing back true decentralization to teh people. Službena web stranica: https://osaka.win Istraživač blokova: https://solscan.io/token/NKaTB5vC3srLog8W7jzdjnejig2iH8eDpkDM31Dosak Kupi OSAK odmah!

Osaka Protocol (OSAK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Osaka Protocol (OSAK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 136.28M $ 136.28M $ 136.28M Ukupna količina: $ 761.46T $ 761.46T $ 761.46T Količina u optjecaju: $ 750.87T $ 750.87T $ 750.87T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 181.50M $ 181.50M $ 181.50M Povijesni maksimum: $ 0.000000488 $ 0.000000488 $ 0.000000488 Povijesni minimum: $ 0.000000000230262745 $ 0.000000000230262745 $ 0.000000000230262745 Trenutna cijena: $ 0.0000001815 $ 0.0000001815 $ 0.0000001815 Saznajte više o cijeni Osaka Protocol (OSAK)

Osaka Protocol (OSAK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Osaka Protocol (OSAK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OSAK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OSAK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OSAK tokena, istražite OSAK cijenu tokena uživo!

Kako kupiti OSAK Jeste li zainteresirani za dodavanje Osaka Protocol (OSAK) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje OSAK, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati OSAK na MEXC-u odmah!

Osaka Protocol (OSAK) Povijest cijena Analiza povijesti cijena OSAK pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite OSAK povijest cijena odmah!

OSAK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide OSAK? Naša OSAK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte OSAK predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!