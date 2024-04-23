Osaka Protocol (OSAK) Tokenomika

Osaka Protocol (OSAK) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Osaka Protocol (OSAK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Osaka Protocol (OSAK) Informacije

Bringing the original rules of Shiba Inu back, OSAKA PROTOCOL was created to follow the vision of legendary Ryoshi by bringing back true decentralization to teh people.

Službena web stranica:
https://osaka.win
Istraživač blokova:
https://solscan.io/token/NKaTB5vC3srLog8W7jzdjnejig2iH8eDpkDM31Dosak

Osaka Protocol (OSAK) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Osaka Protocol (OSAK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 136.28M
$ 136.28M$ 136.28M
Ukupna količina:
$ 761.46T
$ 761.46T$ 761.46T
Količina u optjecaju:
$ 750.87T
$ 750.87T$ 750.87T
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 181.50M
$ 181.50M$ 181.50M
Povijesni maksimum:
$ 0.000000488
$ 0.000000488$ 0.000000488
Povijesni minimum:
$ 0.000000000230262745
$ 0.000000000230262745$ 0.000000000230262745
Trenutna cijena:
$ 0.0000001815
$ 0.0000001815$ 0.0000001815

Osaka Protocol (OSAK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Osaka Protocol (OSAK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj OSAK tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja OSAK tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku OSAK tokena, istražite OSAK cijenu tokena uživo!

Kako kupiti OSAK

Jeste li zainteresirani za dodavanje Osaka Protocol (OSAK) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje OSAK, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Osaka Protocol (OSAK) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena OSAK pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

OSAK Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide OSAK? Naša OSAK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.