Osaka Protocol Logotip

Osaka Protocol Cijena(OSAK)

1 OSAK u USD cijena uživo:

$0.0000001672
-4.29%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Osaka Protocol (OSAK)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:53:32 (UTC+8)

Osaka Protocol (OSAK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0000001593
24-satna najniža cijena
$ 0.0000001811
24-satna najviša cijena

$ 0.0000001593
$ 0.0000001811
$ 0.000000434739531381
$ 0.000000000230262745
+0.05%

-4.29%

-4.46%

-4.46%

Osaka Protocol (OSAK) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0000001672. Tijekom protekla 24 sata, OSAKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0000001593 i najviše cijene $ 0.0000001811, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OSAK je $ 0.000000434739531381, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000000000230262745.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OSAK se promijenio za +0.05% u posljednjih sat vremena, -4.29% u posljednjih 24 sata i -4.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Osaka Protocol (OSAK)

No.286

$ 125.55M
$ 12.27K
$ 167.20M
750.87T
1,000,000,000,000,000
761,459,789,745,212
75.08%

2024-04-23 00:00:00

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Osaka Protocol je $ 125.55M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 12.27K. Količina u optjecaju OSAK je 750.87T, s ukupnom količinom od 761459789745212. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 167.20M.

Osaka Protocol (OSAK) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Osaka Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000000007494-4.29%
30 dana$ +0.000000022+15.15%
60 dana$ +0.00000008+91.74%
90 dana$ +0.0000000651+63.76%
Osaka Protocol promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u OSAK od $ -0.000000007494 (-4.29%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Osaka Protocol 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000000022 (+15.15%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Osaka Protocol 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u OSAK od $ +0.00000008 (+91.74%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Osaka Protocol 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0000000651 (+63.76%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Osaka Protocol (OSAK)?

Pogledajte Osaka Protocol stranicu Povijest cijena sada.

Što je Osaka Protocol (OSAK)

Bringing the original rules of Shiba Inu back, OSAKA PROTOCOL was created to follow the vision of legendary Ryoshi by bringing back true decentralization to teh people.

Osaka Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Osaka Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti OSAK dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Osaka Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Osaka Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Osaka Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Osaka Protocol (OSAK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Osaka Protocol (OSAK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Osaka Protocol.

Provjerite Osaka Protocol predviđanje cijene sada!

Osaka Protocol (OSAK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Osaka Protocol (OSAK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OSAK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Osaka Protocol (OSAK)

Tražiš kako kupiti Osaka Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Osaka Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

OSAK u lokalnim valutama

1 Osaka Protocol(OSAK) u VND
0.004399868
1 Osaka Protocol(OSAK) u AUD
A$0.000000254144
1 Osaka Protocol(OSAK) u GBP
0.000000122056
1 Osaka Protocol(OSAK) u EUR
0.00000014212
1 Osaka Protocol(OSAK) u USD
$0.0000001672
1 Osaka Protocol(OSAK) u MYR
RM0.000000705584
1 Osaka Protocol(OSAK) u TRY
0.000006878608
1 Osaka Protocol(OSAK) u JPY
¥0.0000245784
1 Osaka Protocol(OSAK) u ARS
ARS$0.000230302952
1 Osaka Protocol(OSAK) u RUB
0.000013471304
1 Osaka Protocol(OSAK) u INR
0.0000147136
1 Osaka Protocol(OSAK) u IDR
Rp0.002740983168
1 Osaka Protocol(OSAK) u KRW
0.00023319384
1 Osaka Protocol(OSAK) u PHP
0.000009550464
1 Osaka Protocol(OSAK) u EGP
￡E.0.000008114216
1 Osaka Protocol(OSAK) u BRL
R$0.000000907896
1 Osaka Protocol(OSAK) u CAD
C$0.000000229064
1 Osaka Protocol(OSAK) u BDT
0.000020319816
1 Osaka Protocol(OSAK) u NGN
0.000256048408
1 Osaka Protocol(OSAK) u COP
$0.000671485232
1 Osaka Protocol(OSAK) u ZAR
R.0.000002946064
1 Osaka Protocol(OSAK) u UAH
0.000006917064
1 Osaka Protocol(OSAK) u VES
Bs0.0000244112
1 Osaka Protocol(OSAK) u CLP
$0.000162184
1 Osaka Protocol(OSAK) u PKR
Rs0.000047377792
1 Osaka Protocol(OSAK) u KZT
0.000089988712
1 Osaka Protocol(OSAK) u THB
฿0.000005398888
1 Osaka Protocol(OSAK) u TWD
NT$0.000005121336
1 Osaka Protocol(OSAK) u AED
د.إ0.000000613624
1 Osaka Protocol(OSAK) u CHF
Fr0.00000013376
1 Osaka Protocol(OSAK) u HKD
HK$0.000001302488
1 Osaka Protocol(OSAK) u AMD
֏0.000063913872
1 Osaka Protocol(OSAK) u MAD
.د.م0.000001501456
1 Osaka Protocol(OSAK) u MXN
$0.00000311828
1 Osaka Protocol(OSAK) u SAR
ريال0.000000627
1 Osaka Protocol(OSAK) u PLN
0.000000606936
1 Osaka Protocol(OSAK) u RON
лв0.000000722304
1 Osaka Protocol(OSAK) u SEK
kr0.000001568336
1 Osaka Protocol(OSAK) u BGN
лв0.000000279224
1 Osaka Protocol(OSAK) u HUF
Ft0.000056389872
1 Osaka Protocol(OSAK) u CZK
0.000003484448
1 Osaka Protocol(OSAK) u KWD
د.ك0.000000050996
1 Osaka Protocol(OSAK) u ILS
0.00000056012
1 Osaka Protocol(OSAK) u AOA
Kz0.000152414504
1 Osaka Protocol(OSAK) u BHD
.د.ب0.0000000630344
1 Osaka Protocol(OSAK) u BMD
$0.0000001672
1 Osaka Protocol(OSAK) u DKK
kr0.000001063392
1 Osaka Protocol(OSAK) u HNL
L0.000004373952
1 Osaka Protocol(OSAK) u MUR
0.00000765776
1 Osaka Protocol(OSAK) u NAD
$0.000002936032
1 Osaka Protocol(OSAK) u NOK
kr0.000001670328
1 Osaka Protocol(OSAK) u NZD
$0.000000282568
1 Osaka Protocol(OSAK) u PAB
B/.0.0000001672
1 Osaka Protocol(OSAK) u PGK
K0.000000707256
1 Osaka Protocol(OSAK) u QAR
ر.ق0.000000608608
1 Osaka Protocol(OSAK) u RSD
дин.0.000016723344

Osaka Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje Osaka Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Osaka Protocol web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Osaka Protocol

Koliko Osaka Protocol (OSAK) vrijedi danas?
Cijena OSAK uživo u USD je 0.0000001672 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OSAK u USD?
Trenutačna cijena OSAK u USD je $ 0.0000001672. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Osaka Protocol?
Tržišna kapitalizacija za OSAK je $ 125.55M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OSAK?
Količina u optjecaju za OSAK je 750.87T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OSAK?
OSAK je postigao ATH cijenu od 0.000000434739531381 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OSAK?
OSAK je vidio ATL cijenu od 0.000000000230262745 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OSAK?
24-satni obujam trgovanja za OSAK je $ 12.27K USD.
Hoće li OSAK još narasti ove godine?
OSAK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OSAK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Osaka Protocol (OSAK) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

