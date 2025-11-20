Orecast Cijena danas

Trenutačna cijena Orecast (ORECAST) danas je $ 0.0000002513, s promjenom od 10.12% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ORECAST u USD je $ 0.0000002513 po ORECAST.

Orecast trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- ORECAST. Tijekom posljednja 24 sata, ORECAST trgovao je između $ 0.0000002186 (niska) i $ 0.0000002515 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, ORECAST se kretao +2.61% u posljednjem satu i +25.46% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 235.00K.

Informacije o tržištu Orecast (ORECAST)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 235.00K$ 235.00K $ 235.00K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 628.25M$ 628.25M $ 628.25M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 2,500,000,000,000,000 2,500,000,000,000,000 2,500,000,000,000,000 Javni blockchain BASE

