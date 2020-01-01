Orderly Network (ORDER) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Orderly Network (ORDER), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Orderly Network (ORDER) Informacije Orderly Network is an Omnichain orderbook and clearinghouse shared between different blockchains. Orderly offers spot and perpetual futures orderbooks across Arbitrum, Optimism, Polygon, Base and Near, while expanding to other blockchains. We operate as an infrastructure provider, onboarding brokers via our SDK. The brokers onboard different categories of traders - retail, professional and institutional. This is analogous to a decentralized CME, eventually with hundreds of brokers on top. The Orderly Chain, powered by OP stack and Celestia DA, is the clearinghouse that settles all trades across 20+ brokers on top of Orderly. Službena web stranica: https://orderly.network/ Bijela knjiga: https://orderly.network/docs/home Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xABD4C63d2616A5201454168269031355f4764337 Kupi ORDER odmah!

Orderly Network (ORDER) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Orderly Network (ORDER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 38.87M $ 38.87M $ 38.87M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 292.00M $ 292.00M $ 292.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 133.10M $ 133.10M $ 133.10M Povijesni maksimum: $ 0.3789 $ 0.3789 $ 0.3789 Povijesni minimum: $ 0.06581957903741469 $ 0.06581957903741469 $ 0.06581957903741469 Trenutna cijena: $ 0.1331 $ 0.1331 $ 0.1331 Saznajte više o cijeni Orderly Network (ORDER)

Orderly Network (ORDER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Orderly Network (ORDER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ORDER tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ORDER tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ORDER tokena, istražite ORDER cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ORDER Jeste li zainteresirani za dodavanje Orderly Network (ORDER) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ORDER, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati ORDER na MEXC-u odmah!

Orderly Network (ORDER) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ORDER pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ORDER povijest cijena odmah!

ORDER Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ORDER? Naša ORDER stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ORDER predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!