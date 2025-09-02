Orderly Network (ORDER) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.1314
24-satna najniža cijena
$ 0.1437
24-satna najviša cijena
$ 0.1314
$ 0.1437
$ 0.3760795578853937
$ 0.06581957903741469
+1.47%
+0.29%
-10.79%
-10.79%
Orderly Network (ORDER) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1373. Tijekom protekla 24 sata, ORDERtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1314 i najviše cijene $ 0.1437, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ORDER je $ 0.3760795578853937, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.06581957903741469.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ORDER se promijenio za +1.47% u posljednjih sat vremena, +0.29% u posljednjih 24 sata i -10.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Orderly Network (ORDER)
No.622
$ 39.58M
$ 150.72K
$ 137.30M
288.30M
1,000,000,000
1,000,000,000
28.82%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Orderly Network je $ 39.58M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 150.72K. Količina u optjecaju ORDER je 288.30M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 137.30M.
Orderly Network (ORDER) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Orderly Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.000397
+0.29%
30 dana
$ +0.0288
+26.54%
60 dana
$ +0.0621
+82.57%
90 dana
$ +0.0493
+56.02%
Orderly Network promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u ORDER od $ +0.000397 (+0.29%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Orderly Network 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0288 (+26.54%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Orderly Network 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ORDER od $ +0.0621 (+82.57%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Orderly Network 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0493 (+56.02%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Orderly Network (ORDER)?
Orderly Network is an Omnichain orderbook and clearinghouse shared between different blockchains. Orderly offers spot and perpetual futures orderbooks across Arbitrum, Optimism, Polygon, Base and Near, while expanding to other blockchains. We operate as an infrastructure provider, onboarding brokers via our SDK. The brokers onboard different categories of traders - retail, professional and institutional. This is analogous to a decentralized CME, eventually with hundreds of brokers on top. The Orderly Chain, powered by OP stack and Celestia DA, is the clearinghouse that settles all trades across 20+ brokers on top of Orderly.
Orderly Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Orderly Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti ORDER dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Orderly Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Orderly Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Orderly Network Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Orderly Network (ORDER) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Orderly Network (ORDER) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Orderly Network.
Razumijevanje tokenomike Orderly Network (ORDER) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ORDER opsežnoj tokenomici tokena odmah!
