Orderly Network Logotip

Orderly Network Cijena(ORDER)

1 ORDER u USD cijena uživo:

$0.1374
$0.1374
+0.29%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Orderly Network (ORDER)
Orderly Network (ORDER) Informacije o cijeni (USD)

Orderly Network (ORDER) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1373. Tijekom protekla 24 sata, ORDER trgovalo je između najniže cijene $ 0.1314 i najviše cijene $ 0.1437, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ORDER je $ 0.3760795578853937, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.06581957903741469.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ORDER se promijenio za +1.47% u posljednjih sat vremena, +0.29% u posljednjih 24 sata i -10.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Trenutačna tržišna kapitalizacija Orderly Network je $ 39.58M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 150.72K. Količina u optjecaju ORDER je 288.30M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 137.30M.

Orderly Network (ORDER) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Orderly Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000397+0.29%
30 dana$ +0.0288+26.54%
60 dana$ +0.0621+82.57%
90 dana$ +0.0493+56.02%
Orderly Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ORDER od $ +0.000397 (+0.29%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Orderly Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0288 (+26.54%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Orderly Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ORDER od $ +0.0621 (+82.57%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Orderly Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0493 (+56.02%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Orderly Network (ORDER)?

Pogledajte Orderly Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Orderly Network (ORDER)

Orderly Network is an Omnichain orderbook and clearinghouse shared between different blockchains. Orderly offers spot and perpetual futures orderbooks across Arbitrum, Optimism, Polygon, Base and Near, while expanding to other blockchains. We operate as an infrastructure provider, onboarding brokers via our SDK. The brokers onboard different categories of traders - retail, professional and institutional. This is analogous to a decentralized CME, eventually with hundreds of brokers on top. The Orderly Chain, powered by OP stack and Celestia DA, is the clearinghouse that settles all trades across 20+ brokers on top of Orderly.

Orderly Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Orderly Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ORDER dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Orderly Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Orderly Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Orderly Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Orderly Network (ORDER) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Orderly Network (ORDER) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Orderly Network.

Provjerite Orderly Network predviđanje cijene sada!

Orderly Network (ORDER) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Orderly Network (ORDER) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ORDER opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Orderly Network (ORDER)

Tražiš kako kupiti Orderly Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Orderly Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

дин.13.732746

Orderly Network Resurs

Za dublje razumijevanje Orderly Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Orderly Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Orderly Network

Koliko Orderly Network (ORDER) vrijedi danas?
Cijena ORDER uživo u USD je 0.1373 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ORDER u USD?
Trenutačna cijena ORDER u USD je $ 0.1373. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Orderly Network?
Tržišna kapitalizacija za ORDER je $ 39.58M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ORDER?
Količina u optjecaju za ORDER je 288.30M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ORDER?
ORDER je postigao ATH cijenu od 0.3760795578853937 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ORDER?
ORDER je vidio ATL cijenu od 0.06581957903741469 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ORDER?
24-satni obujam trgovanja za ORDER je $ 150.72K USD.
Hoće li ORDER još narasti ove godine?
ORDER mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ORDER predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Orderly Network (ORDER) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

