Opulous (OPUL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Opulous (OPUL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Opulous (OPUL) Informacije Opulous brings NFTs and DeFi to the music industry, changing how musicians access the funding they need and providing a launchpad for the first music copyright-backed NFTs and Crypto Loans. Službena web stranica: https://opulous.org/ Istraživač blokova: https://opulous.org/ Kupi OPUL odmah!

Opulous (OPUL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Opulous (OPUL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 14.19M $ 14.19M $ 14.19M Ukupna količina: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Količina u optjecaju: $ 421.81M $ 421.81M $ 421.81M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 16.83M $ 16.83M $ 16.83M Povijesni maksimum: $ 7.668 $ 7.668 $ 7.668 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.03365 $ 0.03365 $ 0.03365 Saznajte više o cijeni Opulous (OPUL)

Opulous (OPUL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Opulous (OPUL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OPUL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OPUL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OPUL tokena, istražite OPUL cijenu tokena uživo!

Kako kupiti OPUL Jeste li zainteresirani za dodavanje Opulous (OPUL) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje OPUL, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati OPUL na MEXC-u odmah!

Opulous (OPUL) Povijest cijena Analiza povijesti cijena OPUL pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite OPUL povijest cijena odmah!

OPUL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide OPUL? Naša OPUL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte OPUL predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!