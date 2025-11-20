OpenGPU Cijena danas

Trenutačna cijena OpenGPU (OPENGPU) danas je $ 0.000000014914, s promjenom od 2.08% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije OPENGPU u USD je $ 0.000000014914 po OPENGPU.

OpenGPU trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- OPENGPU. Tijekom posljednja 24 sata, OPENGPU trgovao je između $ 0.000000014165 (niska) i $ 0.000000015015 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, OPENGPU se kretao +2.94% u posljednjem satu i +53.05% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 54.61K.

Informacije o tržištu OpenGPU (OPENGPU)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 54.61K$ 54.61K $ 54.61K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 149.14$ 149.14 $ 149.14 Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Javni blockchain BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija OpenGPU je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.61K. Količina u optjecaju OPENGPU je --, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 149.14.