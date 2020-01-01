Optopia (OPAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Optopia (OPAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Optopia (OPAI) Informacije Optopia is an AI-driven, intent-centric Layer 2 network that allows permissionless intent creation. It utilizes tokenomics to drive AI Agents to execute intents, thereby achieving a smarter and highly active Layer 2 with exceptional Daily Active AI. Optopia's mission is to simplify Web3 operations through AI Agents, helping more users enter the Web3 industry with low barriers, and empowering AI Agents through tokenomics to unleash the true potential of Web3. Službena web stranica: https://www.optopia.ai/ Bijela knjiga: https://docs.optopia.ai/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/BK5GJDHXs9Nhnn4fcJrTauZ4guii5oEw7Cyxr6Ecpnqc Kupi OPAI odmah!

Optopia (OPAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Optopia (OPAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 171.00K $ 171.00K $ 171.00K Povijesni maksimum: $ 0.00532 $ 0.00532 $ 0.00532 Povijesni minimum: $ 0.000016590026748328 $ 0.000016590026748328 $ 0.000016590026748328 Trenutna cijena: $ 0.0000171 $ 0.0000171 $ 0.0000171 Saznajte više o cijeni Optopia (OPAI)

Optopia (OPAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Optopia (OPAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OPAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OPAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OPAI tokena, istražite OPAI cijenu tokena uživo!

