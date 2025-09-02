Što je Optopia (OPAI)

Optopia is an AI-driven, intent-centric Layer 2 network that allows permissionless intent creation. It utilizes tokenomics to drive AI Agents to execute intents, thereby achieving a smarter and highly active Layer 2 with exceptional Daily Active AI. Optopia's mission is to simplify Web3 operations through AI Agents, helping more users enter the Web3 industry with low barriers, and empowering AI Agents through tokenomics to unleash the true potential of Web3.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Optopia Koliko Optopia (OPAI) vrijedi danas? Cijena OPAI uživo u USD je 0.0000182 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena OPAI u USD? $ 0.0000182 . Provjerite Trenutačna cijena OPAI u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Optopia? Tržišna kapitalizacija za OPAI je $ 0.00 USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za OPAI? Količina u optjecaju za OPAI je 0.00 USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OPAI? OPAI je postigao ATH cijenu od 0.002946705485707892 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OPAI? OPAI je vidio ATL cijenu od 0.000016672512320626 USD . Koliki je obujam trgovanja za OPAI? 24-satni obujam trgovanja za OPAI je $ 16.41 USD . Hoće li OPAI još narasti ove godine? OPAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OPAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Vrijeme (UTC+8) Vrsta Informacije 09-01 20:12:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million 09-01 17:35:00 Ažuriranja industrije Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range 09-01 16:14:00 Ažuriranja industrije U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August 09-01 12:12:00 Ažuriranja industrije Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5% 09-01 09:42:00 Ekonomski podaci The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4% 08-31 18:55:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

