OpenPad AI Cijena danas

Trenutačna cijena OpenPad AI (OPAD) danas je $ 0.00129, s promjenom od 0.69% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije OPAD u USD je $ 0.00129 po OPAD.

OpenPad AI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- OPAD. Tijekom posljednja 24 sata, OPAD trgovao je između $ 0.001287 (niska) i $ 0.00139 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, OPAD se kretao -0.39% u posljednjem satu i -13.19% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 19.97K.

Informacije o tržištu OpenPad AI (OPAD)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 19.97K$ 19.97K $ 19.97K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija OpenPad AI je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 19.97K. Količina u optjecaju OPAD je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.29M.