OORT (OORT) Informacije OORT is a decentralized AI cloud for privacy and cost savings. By integrating global compute and storage resources, OORT empowers trustworthy AI solutions. Službena web stranica: https://oortech.com Bijela knjiga: https://docs.oortech.com/oort/ Istraživač blokova: https://mainnet-scan.oortech.com Kupi OORT odmah!

OORT (OORT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za OORT (OORT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 18.47M $ 18.47M $ 18.47M Ukupna količina: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Količina u optjecaju: $ 586.50M $ 586.50M $ 586.50M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 63.00M $ 63.00M $ 63.00M Povijesni maksimum: $ 0.433 $ 0.433 $ 0.433 Povijesni minimum: $ 0.02149204573142017 $ 0.02149204573142017 $ 0.02149204573142017 Trenutna cijena: $ 0.0315 $ 0.0315 $ 0.0315 Saznajte više o cijeni OORT (OORT)

OORT (OORT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike OORT (OORT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OORT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OORT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OORT tokena, istražite OORT cijenu tokena uživo!

OORT (OORT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena OORT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite OORT povijest cijena odmah!

OORT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide OORT? Naša OORT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte OORT predviđanje cijene tokena odmah!

