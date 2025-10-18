ONTACT Protocol Cijena(ONTP)
-1.71%
+1.76%
-8.74%
-8.74%
ONTACT Protocol (ONTP) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00115. Tijekom protekla 24 sata, ONTPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00079 i najviše cijene $ 0.00119, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ONTP je --, dok je najniža cijena svih vremena --.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ONTP se promijenio za -1.71% u posljednjih sat vremena, +1.76% u posljednjih 24 sata i -8.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija ONTACT Protocol je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 39.25K. Količina u optjecaju ONTP je --, s ukupnom količinom od 1900000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.19M.
Prati promjene cijena ONTACT Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ +0.0000199
|+1.76%
|30 dana
|$ -0.00116
|-50.22%
|60 dana
|$ -0.00254
|-68.84%
|90 dana
|$ -0.00862
|-88.23%
Danas je zabilježena promjena u ONTP od $ +0.0000199 (+1.76%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00116 (-50.22%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ONTP od $ -0.00254 (-68.84%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00862 (-88.23%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena ONTACT Protocol (ONTP)?
Pogledajte ONTACT Protocol stranicu Povijest cijena sada.
ONTACT Protocol is a project developed to solve the problems of the existing IoT market with the goal of establishing a decentralized Web 3.0-based IoT ecosystem. Unlike the existing centralized IoT system, we want to promote the fair production and use of data through decentralized solutions and build a more active and efficient IoT ecosystem through data monetization.
ONTACT Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje ONTACT Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš:
- Provjeriti ONTP dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o ONTACT Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje ONTACT Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Koliko će ONTACT Protocol (ONTP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ONTACT Protocol (ONTP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ONTACT Protocol.
Provjerite ONTACT Protocol predviđanje cijene sada!
Razumijevanje tokenomike ONTACT Protocol (ONTP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ONTP opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Tražiš kako kupiti ONTACT Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti ONTACT Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Za dublje razumijevanje ONTACT Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:
|Vrijeme (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|10-17 19:52:08
|Ažuriranja industrije
Global risk aversion demand surges due to non-performing loan issues at two U.S. banks
|10-17 14:38:57
|Ažuriranja industrije
US crypto stocks broadly decline, MSTR down 4.35%, SOL treasury stock HSDT down 36.49%
|10-17 08:10:00
|Ažuriranja industrije
Bitcoin's October return this year is temporarily reported at -4.74%, while the previous historical average return was 21.89%
|10-17 04:42:12
|Ažuriranja industrije
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $500 million, primarily long positions
|10-16 21:36:00
|Ažuriranja industrije
U.S. Bitcoin Spot ETFs See $104 Million Net Outflow Yesterday
|10-16 15:41:06
|Ažuriranja industrije
After the "1011" crash, the contract open interest of mainstream cryptos across the market continues to remain at a six-month low
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.
Iznos
1 ONTP = 0.00115 USD
-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine