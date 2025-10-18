Cijena ONTACT Protocol uživo danas je 0.00115 USD. Pratite ažuriranja cijene ONTP u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više. Jednostavno istražite ONTP trend cijene na MEXC-u sada.Cijena ONTACT Protocol uživo danas je 0.00115 USD. Pratite ažuriranja cijene ONTP u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više. Jednostavno istražite ONTP trend cijene na MEXC-u sada.

Više o ONTP

ONTP Informacije o cijeni

ONTP Bijela knjiga

ONTP Službena web stranica

ONTP Tokenomija

ONTP Prognoza cijena

ONTP Povijest

Vodič za kupnju ONTP

Konverter ONTP u fiducijarnu valutu

ONTP Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

ONTACT Protocol Logotip

ONTACT Protocol Cijena(ONTP)

1 ONTP u USD cijena uživo:

$0.00115
$0.00115$0.00115
+1.76%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena ONTACT Protocol (ONTP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-10-18 09:33:06 (UTC+8)

ONTACT Protocol (ONTP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00079
$ 0.00079$ 0.00079
24-satna najniža cijena
$ 0.00119
$ 0.00119$ 0.00119
24-satna najviša cijena

$ 0.00079
$ 0.00079$ 0.00079

$ 0.00119
$ 0.00119$ 0.00119

--
----

--
----

-1.71%

+1.76%

-8.74%

-8.74%

ONTACT Protocol (ONTP) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00115. Tijekom protekla 24 sata, ONTPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00079 i najviše cijene $ 0.00119, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ONTP je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ONTP se promijenio za -1.71% u posljednjih sat vremena, +1.76% u posljednjih 24 sata i -8.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ONTACT Protocol (ONTP)

--
----

$ 39.25K
$ 39.25K$ 39.25K

$ 2.19M
$ 2.19M$ 2.19M

--
----

1,900,000,000
1,900,000,000 1,900,000,000

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija ONTACT Protocol je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 39.25K. Količina u optjecaju ONTP je --, s ukupnom količinom od 1900000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.19M.

ONTACT Protocol (ONTP) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena ONTACT Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0000199+1.76%
30 dana$ -0.00116-50.22%
60 dana$ -0.00254-68.84%
90 dana$ -0.00862-88.23%
ONTACT Protocol promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ONTP od $ +0.0000199 (+1.76%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

ONTACT Protocol 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00116 (-50.22%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

ONTACT Protocol 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ONTP od $ -0.00254 (-68.84%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

ONTACT Protocol 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00862 (-88.23%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena ONTACT Protocol (ONTP)?

Pogledajte ONTACT Protocol stranicu Povijest cijena sada.

Što je ONTACT Protocol (ONTP)

ONTACT Protocol is a project developed to solve the problems of the existing IoT market with the goal of establishing a decentralized Web 3.0-based IoT ecosystem. Unlike the existing centralized IoT system, we want to promote the fair production and use of data through decentralized solutions and build a more active and efficient IoT ecosystem through data monetization.

ONTACT Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje ONTACT Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ONTP dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o ONTACT Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje ONTACT Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

ONTACT Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ONTACT Protocol (ONTP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ONTACT Protocol (ONTP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ONTACT Protocol.

Provjerite ONTACT Protocol predviđanje cijene sada!

ONTACT Protocol (ONTP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ONTACT Protocol (ONTP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ONTP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti ONTACT Protocol (ONTP)

Tražiš kako kupiti ONTACT Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti ONTACT Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ONTP u lokalnim valutama

1 ONTACT Protocol(ONTP) u VND
30.26225
1 ONTACT Protocol(ONTP) u AUD
A$0.0017595
1 ONTACT Protocol(ONTP) u GBP
0.000851
1 ONTACT Protocol(ONTP) u EUR
0.0009775
1 ONTACT Protocol(ONTP) u USD
$0.00115
1 ONTACT Protocol(ONTP) u MYR
RM0.004853
1 ONTACT Protocol(ONTP) u TRY
0.0481735
1 ONTACT Protocol(ONTP) u JPY
¥0.1725
1 ONTACT Protocol(ONTP) u ARS
ARS$1.67394
1 ONTACT Protocol(ONTP) u RUB
0.093219
1 ONTACT Protocol(ONTP) u INR
0.101223
1 ONTACT Protocol(ONTP) u IDR
Rp19.166659
1 ONTACT Protocol(ONTP) u PHP
0.066838
1 ONTACT Protocol(ONTP) u EGP
￡E.0.05474
1 ONTACT Protocol(ONTP) u BRL
R$0.00621
1 ONTACT Protocol(ONTP) u CAD
C$0.00161
1 ONTACT Protocol(ONTP) u BDT
0.140461
1 ONTACT Protocol(ONTP) u NGN
1.691167
1 ONTACT Protocol(ONTP) u COP
$4.44015
1 ONTACT Protocol(ONTP) u ZAR
R.0.019964
1 ONTACT Protocol(ONTP) u UAH
0.0481275
1 ONTACT Protocol(ONTP) u TZS
T.Sh.2.8325075
1 ONTACT Protocol(ONTP) u VES
Bs0.23115
1 ONTACT Protocol(ONTP) u CLP
$1.0994
1 ONTACT Protocol(ONTP) u PKR
Rs0.326416
1 ONTACT Protocol(ONTP) u KZT
0.6202755
1 ONTACT Protocol(ONTP) u THB
฿0.0375705
1 ONTACT Protocol(ONTP) u TWD
NT$0.0352245
1 ONTACT Protocol(ONTP) u AED
د.إ0.0042205
1 ONTACT Protocol(ONTP) u CHF
Fr0.0009085
1 ONTACT Protocol(ONTP) u HKD
HK$0.0089355
1 ONTACT Protocol(ONTP) u AMD
֏0.4428075
1 ONTACT Protocol(ONTP) u MAD
.د.م0.0105455
1 ONTACT Protocol(ONTP) u MXN
$0.0211255
1 ONTACT Protocol(ONTP) u SAR
ريال0.0043125
1 ONTACT Protocol(ONTP) u ETB
Br0.170545
1 ONTACT Protocol(ONTP) u KES
KSh0.1489365
1 ONTACT Protocol(ONTP) u JOD
د.أ0.00081535
1 ONTACT Protocol(ONTP) u PLN
0.004186
1 ONTACT Protocol(ONTP) u RON
лв0.005014
1 ONTACT Protocol(ONTP) u SEK
kr0.0108445
1 ONTACT Protocol(ONTP) u BGN
лв0.0019205
1 ONTACT Protocol(ONTP) u HUF
Ft0.3842265
1 ONTACT Protocol(ONTP) u CZK
0.023966
1 ONTACT Protocol(ONTP) u KWD
د.ك0.00035075
1 ONTACT Protocol(ONTP) u ILS
0.003795
1 ONTACT Protocol(ONTP) u BOB
Bs0.007958
1 ONTACT Protocol(ONTP) u AZN
0.001955
1 ONTACT Protocol(ONTP) u TJS
SM0.0106375
1 ONTACT Protocol(ONTP) u GEL
0.003105
1 ONTACT Protocol(ONTP) u AOA
Kz1.0540785
1 ONTACT Protocol(ONTP) u BHD
.د.ب0.0004324
1 ONTACT Protocol(ONTP) u BMD
$0.00115
1 ONTACT Protocol(ONTP) u DKK
kr0.00736
1 ONTACT Protocol(ONTP) u HNL
L0.0302795
1 ONTACT Protocol(ONTP) u MUR
0.0517845
1 ONTACT Protocol(ONTP) u NAD
$0.020102
1 ONTACT Protocol(ONTP) u NOK
kr0.011569
1 ONTACT Protocol(ONTP) u NZD
$0.002001
1 ONTACT Protocol(ONTP) u PAB
B/.0.00115
1 ONTACT Protocol(ONTP) u PGK
K0.00483
1 ONTACT Protocol(ONTP) u QAR
ر.ق0.0041975
1 ONTACT Protocol(ONTP) u RSD
дин.0.115552
1 ONTACT Protocol(ONTP) u UZS
soʻm14.024388
1 ONTACT Protocol(ONTP) u ALL
L0.0953235
1 ONTACT Protocol(ONTP) u ANG
ƒ0.0020585
1 ONTACT Protocol(ONTP) u AWG
ƒ0.00207
1 ONTACT Protocol(ONTP) u BBD
$0.0023
1 ONTACT Protocol(ONTP) u BAM
KM0.0019205
1 ONTACT Protocol(ONTP) u BIF
Fr3.4017
1 ONTACT Protocol(ONTP) u BND
$0.0014835
1 ONTACT Protocol(ONTP) u BSD
$0.00115
1 ONTACT Protocol(ONTP) u JMD
$0.185357
1 ONTACT Protocol(ONTP) u KHR
4.6370875
1 ONTACT Protocol(ONTP) u KMF
Fr0.4853
1 ONTACT Protocol(ONTP) u LAK
24.9999995
1 ONTACT Protocol(ONTP) u LKR
රු0.349117
1 ONTACT Protocol(ONTP) u MDL
L0.0194465
1 ONTACT Protocol(ONTP) u MGA
Ar5.133922
1 ONTACT Protocol(ONTP) u MOP
P0.009223
1 ONTACT Protocol(ONTP) u MVR
0.017595
1 ONTACT Protocol(ONTP) u MWK
MK1.9999995
1 ONTACT Protocol(ONTP) u MZN
MT0.0734965
1 ONTACT Protocol(ONTP) u NPR
रु0.162426
1 ONTACT Protocol(ONTP) u PYG
8.1558
1 ONTACT Protocol(ONTP) u RWF
Fr1.67325
1 ONTACT Protocol(ONTP) u SBD
$0.0094645
1 ONTACT Protocol(ONTP) u SCR
0.0159735
1 ONTACT Protocol(ONTP) u SRD
$0.0453215
1 ONTACT Protocol(ONTP) u SVC
$0.0100855
1 ONTACT Protocol(ONTP) u SZL
L0.020102
1 ONTACT Protocol(ONTP) u TMT
m0.004025
1 ONTACT Protocol(ONTP) u TND
د.ت0.0033672
1 ONTACT Protocol(ONTP) u TTD
$0.00782
1 ONTACT Protocol(ONTP) u UGX
Sh4.0204
1 ONTACT Protocol(ONTP) u XAF
Fr0.6463
1 ONTACT Protocol(ONTP) u XCD
$0.003105
1 ONTACT Protocol(ONTP) u XOF
Fr0.6463
1 ONTACT Protocol(ONTP) u XPF
Fr0.1173
1 ONTACT Protocol(ONTP) u BWP
P0.0154445
1 ONTACT Protocol(ONTP) u BZD
$0.0023115
1 ONTACT Protocol(ONTP) u CVE
$0.108767
1 ONTACT Protocol(ONTP) u DJF
Fr0.2047
1 ONTACT Protocol(ONTP) u DOP
$0.072818
1 ONTACT Protocol(ONTP) u DZD
د.ج0.149523
1 ONTACT Protocol(ONTP) u FJD
$0.0026105
1 ONTACT Protocol(ONTP) u GNF
Fr9.99925
1 ONTACT Protocol(ONTP) u GTQ
Q0.008832
1 ONTACT Protocol(ONTP) u GYD
$0.2412355
1 ONTACT Protocol(ONTP) u ISK
kr0.13915

ONTACT Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje ONTACT Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena ONTACT Protocol web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ONTACT Protocol

Koliko ONTACT Protocol (ONTP) vrijedi danas?
Cijena ONTP uživo u USD je 0.00115 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ONTP u USD?
Trenutačna cijena ONTP u USD je $ 0.00115. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ONTACT Protocol?
Tržišna kapitalizacija za ONTP je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ONTP?
Količina u optjecaju za ONTP je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ONTP?
ONTP je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ONTP?
ONTP je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za ONTP?
24-satni obujam trgovanja za ONTP je $ 39.25K USD.
Hoće li ONTP još narasti ove godine?
ONTP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ONTP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-10-18 09:33:06 (UTC+8)

ONTACT Protocol (ONTP) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
10-17 19:52:08Ažuriranja industrije
Global risk aversion demand surges due to non-performing loan issues at two U.S. banks
10-17 14:38:57Ažuriranja industrije
US crypto stocks broadly decline, MSTR down 4.35%, SOL treasury stock HSDT down 36.49%
10-17 08:10:00Ažuriranja industrije
Bitcoin's October return this year is temporarily reported at -4.74%, while the previous historical average return was 21.89%
10-17 04:42:12Ažuriranja industrije
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $500 million, primarily long positions
10-16 21:36:00Ažuriranja industrije
U.S. Bitcoin Spot ETFs See $104 Million Net Outflow Yesterday
10-16 15:41:06Ažuriranja industrije
After the "1011" crash, the contract open interest of mainstream cryptos across the market continues to remain at a six-month low

Glavne novosti

Uspon Bitcoin Layer 2 Mreža: Razumijevanje Tehnologije koja Oblikuje Bitcoinovu Budućnost 2025.

October 6, 2025

Altcoini u 2025: Kada TOTAL3 postiže nove vrhunce, ali vaš portfelj se ne miče

October 5, 2025

Uočljivi projekti koji će lansirati tokene i airdropove u Q4 2025.

October 5, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

ONTP u USD kalkulator

Iznos

ONTP
ONTP
USD
USD

1 ONTP = 0.00115 USD

Trgujte ONTP

ONTP/USDT
$0.00115
$0.00115$0.00115
+1.76%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine