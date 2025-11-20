ONI Cijena danas

Trenutačna cijena ONI (ONI) danas je $ 0.01819, s promjenom od 0.70% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ONI u USD je $ 0.01819 po ONI.

ONI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- ONI. Tijekom posljednja 24 sata, ONI trgovao je između $ 0.01751 (niska) i $ 0.0185 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, ONI se kretao 0.00% u posljednjem satu i -12.09% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 616.38.

Informacije o tržištu ONI (ONI)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 616.38$ 616.38 $ 616.38 Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Javni blockchain ONINO

