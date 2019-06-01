Harmony (ONE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Harmony (ONE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Harmony (ONE) Informacije Harmony is a fast and secure blockchain with key innovations in state sharding and peer-to-peer networking. Službena web stranica: https://www.harmony.one/ Bijela knjiga: https://harmony.one/whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://explorer.harmony.one/#/

Harmony (ONE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Harmony (ONE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 149.01M $ 149.01M $ 149.01M Ukupna količina: $ 14.70B $ 14.70B $ 14.70B Količina u optjecaju: $ 14.70B $ 14.70B $ 14.70B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 149.01M $ 149.01M $ 149.01M Povijesni maksimum: $ 0.3797 $ 0.3797 $ 0.3797 Povijesni minimum: $ 0.00125670166096 $ 0.00125670166096 $ 0.00125670166096 Trenutna cijena: $ 0.010136 $ 0.010136 $ 0.010136 Saznajte više o cijeni Harmony (ONE)

Harmony (ONE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Harmony (ONE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ONE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ONE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ONE tokena, istražite ONE cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ONE Jeste li zainteresirani za dodavanje Harmony (ONE) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ONE, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Harmony (ONE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ONE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ONE povijest cijena odmah!

ONE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ONE? Naša ONE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ONE predviđanje cijene tokena odmah!

