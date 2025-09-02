Više o ONDOAI

Ondo DeFAI Logotip

Ondo DeFAI Cijena(ONDOAI)

1 ONDOAI u USD cijena uživo:

$0.000095
$0.000095$0.000095
-4.04%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Ondo DeFAI (ONDOAI)
2025-09-02

Ondo DeFAI (ONDOAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000069
$ 0.000069$ 0.000069
24-satna najniža cijena
$ 0.000123
$ 0.000123$ 0.000123
24-satna najviša cijena

$ 0.000069
$ 0.000069$ 0.000069

$ 0.000123
$ 0.000123$ 0.000123

$ 0.00961633659193479
$ 0.00961633659193479$ 0.00961633659193479

$ 0.000266271632180359
$ 0.000266271632180359$ 0.000266271632180359

0.00%

-4.04%

-1.05%

-1.05%

Ondo DeFAI (ONDOAI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000095. Tijekom protekla 24 sata, ONDOAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.000069 i najviše cijene $ 0.000123, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ONDOAI je $ 0.00961633659193479, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000266271632180359.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ONDOAI se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -4.04% u posljednjih 24 sata i -1.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ondo DeFAI (ONDOAI)

No.2623

$ 95.00K
$ 95.00K$ 95.00K

$ 194.49
$ 194.49$ 194.49

$ 95.00K
$ 95.00K$ 95.00K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ondo DeFAI je $ 95.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 194.49. Količina u optjecaju ONDOAI je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 95.00K.

Ondo DeFAI (ONDOAI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Ondo DeFAI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000004-4.04%
30 dana$ -0.000346-78.46%
60 dana$ -0.000555-85.39%
90 dana$ -0.000996-91.30%
Ondo DeFAI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ONDOAI od $ -0.000004 (-4.04%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Ondo DeFAI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000346 (-78.46%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Ondo DeFAI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ONDOAI od $ -0.000555 (-85.39%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Ondo DeFAI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000996 (-91.30%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Ondo DeFAI (ONDOAI)?

Pogledajte Ondo DeFAI stranicu Povijest cijena sada.

Što je Ondo DeFAI (ONDOAI)

DeFAI tools paired with OndoUSD, the T-bill-backed stable asset that ensures financial stability, inflation-proof performance, and seamless scalability. Ondo DeFAI Is Bridging $24 Trillion T-Bill Market with the Multi-Trillion Dollar AI Market. Ondo DeFAI is the groundbreaking DeFAI Layer-2built on ONDO. Ondo DeFAI empowers users with inflation-proof AI agents & tools for seamless portfolio management, liquidity solutions, and scalable financial automation.

Ondo DeFAI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Ondo DeFAI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ONDOAI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Ondo DeFAI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Ondo DeFAI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Ondo DeFAI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ondo DeFAI (ONDOAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ondo DeFAI (ONDOAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ondo DeFAI.

Provjerite Ondo DeFAI predviđanje cijene sada!

Ondo DeFAI (ONDOAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ondo DeFAI (ONDOAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ONDOAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Ondo DeFAI (ONDOAI)

Tražiš kako kupiti Ondo DeFAI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Ondo DeFAI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Ondo DeFAI Resurs

Za dublje razumijevanje Ondo DeFAI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Ondo DeFAI web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ondo DeFAI

Koliko Ondo DeFAI (ONDOAI) vrijedi danas?
Cijena ONDOAI uživo u USD je 0.000095 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ONDOAI u USD?
Trenutačna cijena ONDOAI u USD je $ 0.000095. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ondo DeFAI?
Tržišna kapitalizacija za ONDOAI je $ 95.00K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ONDOAI?
Količina u optjecaju za ONDOAI je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ONDOAI?
ONDOAI je postigao ATH cijenu od 0.00961633659193479 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ONDOAI?
ONDOAI je vidio ATL cijenu od 0.000266271632180359 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ONDOAI?
24-satni obujam trgovanja za ONDOAI je $ 194.49 USD.
Hoće li ONDOAI još narasti ove godine?
ONDOAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ONDOAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
2025-09-02

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

