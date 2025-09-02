Više o OMZ

Open Meta City Logotip

Open Meta City Cijena(OMZ)

1 OMZ u USD cijena uživo:

$0.03824
-1.97%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Open Meta City (OMZ)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:22:46 (UTC+8)

Open Meta City (OMZ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.03505
24-satna najniža cijena
$ 0.03948
24-satna najviša cijena

$ 0.03505
$ 0.03948
$ 0.3095626418388605
$ 0.024197755028998087
-1.52%

-1.97%

+0.15%

+0.15%

Open Meta City (OMZ) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.03824. Tijekom protekla 24 sata, OMZtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03505 i najviše cijene $ 0.03948, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OMZ je $ 0.3095626418388605, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.024197755028998087.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OMZ se promijenio za -1.52% u posljednjih sat vremena, -1.97% u posljednjih 24 sata i +0.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Open Meta City (OMZ)

No.8270

$ 0.00
$ 49.90K
$ 7.65M
0.00
200,000,000
200,000,000
0.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Open Meta City je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 49.90K. Količina u optjecaju OMZ je 0.00, s ukupnom količinom od 200000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.65M.

Open Meta City (OMZ) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Open Meta City za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0007685-1.97%
30 dana$ -0.00183-4.57%
60 dana$ -0.00295-7.17%
90 dana$ -0.0018-4.50%
Open Meta City promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u OMZ od $ -0.0007685 (-1.97%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Open Meta City 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00183 (-4.57%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Open Meta City 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u OMZ od $ -0.00295 (-7.17%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Open Meta City 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0018 (-4.50%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Open Meta City (OMZ)?

Pogledajte Open Meta City stranicu Povijest cijena sada.

Što je Open Meta City (OMZ)

Open Meta City is an Own to Earn (O2E) platform combining Web 2 and Web 3 to transform real estate and public engagement, aiming for mass adoption by appealing to users to enhance their digital and physical experiences through gamification, educational initiatives, and tokenization. It integrates virtual experiences with real-life elements and fosters a dynamic community where users can engage in various events and activities.

Open Meta City dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Open Meta City ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti OMZ dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Open Meta City na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Open Meta City učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Open Meta City Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Open Meta City (OMZ) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Open Meta City (OMZ) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Open Meta City.

Provjerite Open Meta City predviđanje cijene sada!

Open Meta City (OMZ) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Open Meta City (OMZ) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OMZ opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Open Meta City (OMZ)

Tražiš kako kupiti Open Meta City? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Open Meta City na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

OMZ u lokalnim valutama

1 Open Meta City(OMZ) u VND
1,006.2856
1 Open Meta City(OMZ) u AUD
A$0.0581248
1 Open Meta City(OMZ) u GBP
0.0279152
1 Open Meta City(OMZ) u EUR
0.032504
1 Open Meta City(OMZ) u USD
$0.03824
1 Open Meta City(OMZ) u MYR
RM0.1613728
1 Open Meta City(OMZ) u TRY
1.5724288
1 Open Meta City(OMZ) u JPY
¥5.62128
1 Open Meta City(OMZ) u ARS
ARS$52.6721584
1 Open Meta City(OMZ) u RUB
3.0809968
1 Open Meta City(OMZ) u INR
3.3647376
1 Open Meta City(OMZ) u IDR
Rp626.8851456
1 Open Meta City(OMZ) u KRW
53.25876
1 Open Meta City(OMZ) u PHP
2.1842688
1 Open Meta City(OMZ) u EGP
￡E.1.8557872
1 Open Meta City(OMZ) u BRL
R$0.2076432
1 Open Meta City(OMZ) u CAD
C$0.0523888
1 Open Meta City(OMZ) u BDT
4.6473072
1 Open Meta City(OMZ) u NGN
58.5603536
1 Open Meta City(OMZ) u COP
$153.5741344
1 Open Meta City(OMZ) u ZAR
R.0.673024
1 Open Meta City(OMZ) u UAH
1.5819888
1 Open Meta City(OMZ) u VES
Bs5.58304
1 Open Meta City(OMZ) u CLP
$37.0928
1 Open Meta City(OMZ) u PKR
Rs10.8356864
1 Open Meta City(OMZ) u KZT
20.5811504
1 Open Meta City(OMZ) u THB
฿1.235152
1 Open Meta City(OMZ) u TWD
NT$1.1709088
1 Open Meta City(OMZ) u AED
د.إ0.1403408
1 Open Meta City(OMZ) u CHF
Fr0.030592
1 Open Meta City(OMZ) u HKD
HK$0.2978896
1 Open Meta City(OMZ) u AMD
֏14.6176224
1 Open Meta City(OMZ) u MAD
.د.م0.3433952
1 Open Meta City(OMZ) u MXN
$0.7127936
1 Open Meta City(OMZ) u SAR
ريال0.1434
1 Open Meta City(OMZ) u PLN
0.1388112
1 Open Meta City(OMZ) u RON
лв0.1655792
1 Open Meta City(OMZ) u SEK
kr0.3590736
1 Open Meta City(OMZ) u BGN
лв0.0634784
1 Open Meta City(OMZ) u HUF
Ft12.9014112
1 Open Meta City(OMZ) u CZK
0.797304
1 Open Meta City(OMZ) u KWD
د.ك0.0116632
1 Open Meta City(OMZ) u ILS
0.128104
1 Open Meta City(OMZ) u AOA
Kz34.8584368
1 Open Meta City(OMZ) u BHD
.د.ب0.01437824
1 Open Meta City(OMZ) u BMD
$0.03824
1 Open Meta City(OMZ) u DKK
kr0.2435888
1 Open Meta City(OMZ) u HNL
L1.0003584
1 Open Meta City(OMZ) u MUR
1.751392
1 Open Meta City(OMZ) u NAD
$0.6714944
1 Open Meta City(OMZ) u NOK
kr0.3820176
1 Open Meta City(OMZ) u NZD
$0.0646256
1 Open Meta City(OMZ) u PAB
B/.0.03824
1 Open Meta City(OMZ) u PGK
K0.1617552
1 Open Meta City(OMZ) u QAR
ر.ق0.1391936
1 Open Meta City(OMZ) u RSD
дин.3.825912

Open Meta City Resurs

Za dublje razumijevanje Open Meta City, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Open Meta City web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Open Meta City

Koliko Open Meta City (OMZ) vrijedi danas?
Cijena OMZ uživo u USD je 0.03824 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OMZ u USD?
Trenutačna cijena OMZ u USD je $ 0.03824. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Open Meta City?
Tržišna kapitalizacija za OMZ je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OMZ?
Količina u optjecaju za OMZ je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OMZ?
OMZ je postigao ATH cijenu od 0.3095626418388605 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OMZ?
OMZ je vidio ATL cijenu od 0.024197755028998087 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OMZ?
24-satni obujam trgovanja za OMZ je $ 49.90K USD.
Hoće li OMZ još narasti ove godine?
OMZ mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OMZ predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:22:46 (UTC+8)

Open Meta City (OMZ) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

