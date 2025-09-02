Što je Open Meta City (OMZ)

Open Meta City is an Own to Earn (O2E) platform combining Web 2 and Web 3 to transform real estate and public engagement, aiming for mass adoption by appealing to users to enhance their digital and physical experiences through gamification, educational initiatives, and tokenization. It integrates virtual experiences with real-life elements and fosters a dynamic community where users can engage in various events and activities.

Open Meta City (OMZ) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Open Meta City (OMZ) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OMZ opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Open Meta City Resurs

Za dublje razumijevanje Open Meta City, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Open Meta City Koliko Open Meta City (OMZ) vrijedi danas? Cijena OMZ uživo u USD je 0.03824 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena OMZ u USD? $ 0.03824 . Provjerite Trenutačna cijena OMZ u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Open Meta City? Tržišna kapitalizacija za OMZ je $ 0.00 USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za OMZ? Količina u optjecaju za OMZ je 0.00 USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OMZ? OMZ je postigao ATH cijenu od 0.3095626418388605 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OMZ? OMZ je vidio ATL cijenu od 0.024197755028998087 USD . Koliki je obujam trgovanja za OMZ? 24-satni obujam trgovanja za OMZ je $ 49.90K USD . Hoće li OMZ još narasti ove godine? OMZ mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OMZ predviđanje cijene za detaljniju analizu.

