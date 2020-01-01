Doge Eat Doge (OMNOM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Doge Eat Doge (OMNOM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Doge Eat Doge (OMNOM) Informacije Doge Eat Doge (OMNOM) - the SHIB killer; the first meme token in its rightful home on Dogechain. Službena web stranica: https://omnomtoken.dog/ Istraživač blokova: https://explorer.dogechain.dog/token/0xe3fcA919883950c5cD468156392a6477Ff5d18de Kupi OMNOM odmah!

Doge Eat Doge (OMNOM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Doge Eat Doge (OMNOM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.84M $ 3.84M $ 3.84M Ukupna količina: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Količina u optjecaju: $ 310.00T $ 310.00T $ 310.00T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 12.39M $ 12.39M $ 12.39M Povijesni maksimum: $ 0.000000275 $ 0.000000275 $ 0.000000275 Povijesni minimum: $ 0.000000000391902867 $ 0.000000000391902867 $ 0.000000000391902867 Trenutna cijena: $ 0.000000012385 $ 0.000000012385 $ 0.000000012385 Saznajte više o cijeni Doge Eat Doge (OMNOM)

Doge Eat Doge (OMNOM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Doge Eat Doge (OMNOM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OMNOM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OMNOM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OMNOM tokena, istražite OMNOM cijenu tokena uživo!

Kako kupiti OMNOM Jeste li zainteresirani za dodavanje Doge Eat Doge (OMNOM) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje OMNOM, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati OMNOM na MEXC-u odmah!

Doge Eat Doge (OMNOM) Povijest cijena Analiza povijesti cijena OMNOM pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite OMNOM povijest cijena odmah!

OMNOM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide OMNOM? Naša OMNOM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte OMNOM predviđanje cijene tokena odmah!

