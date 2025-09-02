Što je Doge Eat Doge (OMNOM)

Doge Eat Doge (OMNOM) - the SHIB killer; the first meme token in its rightful home on Dogechain.

Doge Eat Doge (OMNOM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Doge Eat Doge (OMNOM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OMNOM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Doge Eat Doge (OMNOM)

Tražiš kako kupiti Doge Eat Doge? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Doge Eat Doge na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

OMNOM u lokalnim valutama

Doge Eat Doge Resurs

Za dublje razumijevanje Doge Eat Doge, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Doge Eat Doge Koliko Doge Eat Doge (OMNOM) vrijedi danas? Cijena OMNOM uživo u USD je 0.0000000126476 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena OMNOM u USD? $ 0.0000000126476 . Provjerite Trenutačna cijena OMNOM u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Doge Eat Doge? Tržišna kapitalizacija za OMNOM je $ 3.92M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za OMNOM? Količina u optjecaju za OMNOM je 310.00T USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OMNOM? OMNOM je postigao ATH cijenu od 0.00000027331028739 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OMNOM? OMNOM je vidio ATL cijenu od 0.000000000391902867 USD . Koliki je obujam trgovanja za OMNOM? 24-satni obujam trgovanja za OMNOM je $ 60.01K USD . Hoće li OMNOM još narasti ove godine? OMNOM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OMNOM predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Doge Eat Doge (OMNOM) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8) Vrsta Informacije 09-01 20:12:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million 09-01 17:35:00 Ažuriranja industrije Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range 09-01 16:14:00 Ažuriranja industrije U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August 09-01 12:12:00 Ažuriranja industrije Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5% 09-01 09:42:00 Ekonomski podaci The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4% 08-31 18:55:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

