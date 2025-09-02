Više o OMNOM

Doge Eat Doge Logotip

Doge Eat Doge Cijena(OMNOM)

1 OMNOM u USD cijena uživo:

$0.0000000126476
+0.53%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Doge Eat Doge (OMNOM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:13:13 (UTC+8)

Doge Eat Doge (OMNOM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000000012455
24-satna najniža cijena
$ 0.0000000134
24-satna najviša cijena

$ 0.000000012455
$ 0.0000000134
$ 0.00000027331028739
$ 0.000000000391902867
-0.18%

+0.53%

-8.96%

-8.96%

Doge Eat Doge (OMNOM) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0000000126476. Tijekom protekla 24 sata, OMNOMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000000012455 i najviše cijene $ 0.0000000134, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OMNOM je $ 0.00000027331028739, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000000000391902867.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OMNOM se promijenio za -0.18% u posljednjih sat vremena, +0.53% u posljednjih 24 sata i -8.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Doge Eat Doge (OMNOM)

No.1509

$ 3.92M
$ 60.01K
$ 12.65M
310.00T
1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000
31.00%

DOGECHAIN

Trenutačna tržišna kapitalizacija Doge Eat Doge je $ 3.92M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 60.01K. Količina u optjecaju OMNOM je 310.00T, s ukupnom količinom od 1000000000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.65M.

Doge Eat Doge (OMNOM) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Doge Eat Doge za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000000000066679+0.53%
30 dana$ -0.0000000002782-2.16%
60 dana$ +0.0000000025673+25.46%
90 dana$ +0.0000000008247+6.97%
Doge Eat Doge promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u OMNOM od $ +0.000000000066679 (+0.53%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Doge Eat Doge 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000000002782 (-2.16%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Doge Eat Doge 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u OMNOM od $ +0.0000000025673 (+25.46%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Doge Eat Doge 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0000000008247 (+6.97%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Doge Eat Doge (OMNOM)?

Pogledajte Doge Eat Doge stranicu Povijest cijena sada.

Što je Doge Eat Doge (OMNOM)

Doge Eat Doge (OMNOM) - the SHIB killer; the first meme token in its rightful home on Dogechain.

Doge Eat Doge dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Doge Eat Doge ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti OMNOM dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Doge Eat Doge na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Doge Eat Doge učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Doge Eat Doge Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Doge Eat Doge (OMNOM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Doge Eat Doge (OMNOM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Doge Eat Doge.

Provjerite Doge Eat Doge predviđanje cijene sada!

Doge Eat Doge (OMNOM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Doge Eat Doge (OMNOM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OMNOM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Doge Eat Doge (OMNOM)

Tražiš kako kupiti Doge Eat Doge? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Doge Eat Doge na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

OMNOM u lokalnim valutama

1 Doge Eat Doge(OMNOM) u VND
0.000332821594
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u AUD
A$0.000000019224352
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u GBP
0.000000009232748
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u EUR
0.00000001075046
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u USD
$0.0000000126476
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u MYR
RM0.000000053372872
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u TRY
0.00000052044874
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u JPY
¥0.0000018591972
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u ARS
ARS$0.000017420930716
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u RUB
0.000001019017132
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u INR
0.000001114506512
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u IDR
Rp0.000207337671744
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u KRW
0.0000176149449
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u PHP
0.000000723822148
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u EGP
￡E.0.000000613788028
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u BRL
R$0.000000068676468
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u CAD
C$0.000000017327212
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u BDT
0.0000015398453
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u NGN
0.000019398130024
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u COP
$0.000050793520456
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u ZAR
R.0.000000222724236
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u UAH
0.00000052424302
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u VES
Bs0.0000018465496
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u CLP
$0.0000122428768
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u PKR
Rs0.000003589894784
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u KZT
0.000006821736012
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u THB
฿0.000000408011576
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u TWD
NT$0.00000038764894
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u AED
د.إ0.000000046416692
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u CHF
Fr0.00000001011808
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u HKD
HK$0.000000098524804
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u AMD
֏0.00000483833938
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u MAD
.د.م0.0000001138284
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u MXN
$0.00000023587774
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u SAR
ريال0.0000000474285
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u PLN
0.000000046037264
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u RON
лв0.000000054764108
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u SEK
kr0.000000118760964
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u BGN
лв0.000000021121492
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u HUF
Ft0.000004271347472
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u CZK
0.000000263828936
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u KWD
د.ك0.000000003857518
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u ILS
0.00000004236946
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u AOA
Kz0.000011529172732
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u BHD
.د.ب0.0000000047681452
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u BMD
$0.0000000126476
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u DKK
kr0.000000080565212
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u HNL
L0.000000331493596
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u MUR
0.00000057926008
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u NAD
$0.00000022259776
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u NOK
kr0.000000126349524
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u NZD
$0.000000021374444
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u PAB
B/.0.0000000126476
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u PGK
K0.000000053499348
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u QAR
ر.ق0.00000004616374
1 Doge Eat Doge(OMNOM) u RSD
дин.0.000001266277712

Doge Eat Doge Resurs

Za dublje razumijevanje Doge Eat Doge, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Doge Eat Doge web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Doge Eat Doge

Koliko Doge Eat Doge (OMNOM) vrijedi danas?
Cijena OMNOM uživo u USD je 0.0000000126476 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OMNOM u USD?
Trenutačna cijena OMNOM u USD je $ 0.0000000126476. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Doge Eat Doge?
Tržišna kapitalizacija za OMNOM je $ 3.92M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OMNOM?
Količina u optjecaju za OMNOM je 310.00T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OMNOM?
OMNOM je postigao ATH cijenu od 0.00000027331028739 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OMNOM?
OMNOM je vidio ATL cijenu od 0.000000000391902867 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OMNOM?
24-satni obujam trgovanja za OMNOM je $ 60.01K USD.
Hoće li OMNOM još narasti ove godine?
OMNOM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OMNOM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Doge Eat Doge (OMNOM) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

