OMNIA Protocol (OMNIA) Informacije OMNIA Protocol is an RPC provider that prioritizes dePIN and aggregation. Through the use of MEV strategies, we enable users and B2C platforms in Web3, including wallets, dApps, and DEXes, to benefit from infrastructure monetization. OMNIA Protocol has your back, protects you from front-running or even scam attempts in real time. Službena web stranica: https://omniatech.io Bijela knjiga: https://whitepaper.omniatech.io Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x2e7e487d84b5baba5878a9833fb394bc89633fd7 Kupi OMNIA odmah!

Tržišna kapitalizacija: $ 0.00
Ukupna količina: $ 100.00M
Količina u optjecaju: $ 0.00
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 787.00K
Povijesni maksimum: $ 1.9103
Povijesni minimum: $ 0.00781251602843828
Trenutna cijena: $ 0.00787

OMNIA Protocol (OMNIA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike OMNIA Protocol (OMNIA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OMNIA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OMNIA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OMNIA tokena, istražite OMNIA cijenu tokena uživo!

Analiza povijesti cijena OMNIA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti.

OMNIA Predviđanje cijene

