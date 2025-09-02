OMNIA Protocol (OMNIA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00826. Tijekom protekla 24 sata, OMNIAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00802 i najviše cijene $ 0.00882, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OMNIA je $ 1.8747107834267112, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.008223138680398256.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OMNIA se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -5.81% u posljednjih 24 sata i -13.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu OMNIA Protocol (OMNIA)
No.4548
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 3.56K
$ 3.56K$ 3.56K
$ 826.00K
$ 826.00K$ 826.00K
0.00
0.00 0.00
100,000,000
100,000,000 100,000,000
100,000,000
100,000,000 100,000,000
0.00%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija OMNIA Protocol je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 3.56K. Količina u optjecaju OMNIA je 0.00, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 826.00K.
OMNIA Protocol (OMNIA) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena OMNIA Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0005095
-5.81%
30 dana
$ -0.0042
-33.71%
60 dana
$ -0.00292
-26.12%
90 dana
$ -0.00774
-48.38%
OMNIA Protocol promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u OMNIA od $ -0.0005095 (-5.81%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
OMNIA Protocol 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0042 (-33.71%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
OMNIA Protocol 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u OMNIA od $ -0.00292 (-26.12%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
OMNIA Protocol 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00774 (-48.38%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
OMNIA Protocol is an RPC provider that prioritizes dePIN and aggregation. Through the use of MEV strategies, we enable users and B2C platforms in Web3, including wallets, dApps, and DEXes, to benefit from infrastructure monetization. OMNIA Protocol has your back, protects you from front-running or even scam attempts in real time.
OMNIA Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje OMNIA Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti OMNIA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o OMNIA Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje OMNIA Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
