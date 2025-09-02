Više o OMNIA

OMNIA Protocol Logotip

OMNIA Protocol Cijena(OMNIA)

1 OMNIA u USD cijena uživo:

$0.00826
-5.81%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena OMNIA Protocol (OMNIA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:22:39 (UTC+8)

OMNIA Protocol (OMNIA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00802
24-satna najniža cijena
$ 0.00882
24-satna najviša cijena

$ 0.00802
$ 0.00882
$ 1.8747107834267112
$ 0.008223138680398256
0.00%

-5.81%

-13.60%

-13.60%

OMNIA Protocol (OMNIA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00826. Tijekom protekla 24 sata, OMNIAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00802 i najviše cijene $ 0.00882, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OMNIA je $ 1.8747107834267112, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.008223138680398256.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OMNIA se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -5.81% u posljednjih 24 sata i -13.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OMNIA Protocol (OMNIA)

No.4548

$ 0.00
$ 3.56K
$ 826.00K
0.00
100,000,000
100,000,000
0.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija OMNIA Protocol je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 3.56K. Količina u optjecaju OMNIA je 0.00, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 826.00K.

OMNIA Protocol (OMNIA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena OMNIA Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0005095-5.81%
30 dana$ -0.0042-33.71%
60 dana$ -0.00292-26.12%
90 dana$ -0.00774-48.38%
OMNIA Protocol promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u OMNIA od $ -0.0005095 (-5.81%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

OMNIA Protocol 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0042 (-33.71%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

OMNIA Protocol 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u OMNIA od $ -0.00292 (-26.12%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

OMNIA Protocol 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00774 (-48.38%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena OMNIA Protocol (OMNIA)?

Pogledajte OMNIA Protocol stranicu Povijest cijena sada.

Što je OMNIA Protocol (OMNIA)

OMNIA Protocol is an RPC provider that prioritizes dePIN and aggregation. Through the use of MEV strategies, we enable users and B2C platforms in Web3, including wallets, dApps, and DEXes, to benefit from infrastructure monetization. OMNIA Protocol has your back, protects you from front-running or even scam attempts in real time.

OMNIA Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje OMNIA Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti OMNIA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o OMNIA Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje OMNIA Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

OMNIA Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će OMNIA Protocol (OMNIA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših OMNIA Protocol (OMNIA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za OMNIA Protocol.

Provjerite OMNIA Protocol predviđanje cijene sada!

OMNIA Protocol (OMNIA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike OMNIA Protocol (OMNIA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OMNIA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti OMNIA Protocol (OMNIA)

Tražiš kako kupiti OMNIA Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti OMNIA Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

OMNIA u lokalnim valutama

1 OMNIA Protocol(OMNIA) u VND
217.3619
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u AUD
A$0.0125552
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u GBP
0.0060298
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u EUR
0.007021
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u USD
$0.00826
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u MYR
RM0.0348572
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u TRY
0.3396512
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u JPY
¥1.21422
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u ARS
ARS$11.3774066
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u RUB
0.6655082
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u INR
0.7267974
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u IDR
Rp135.4098144
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u KRW
11.504115
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u PHP
0.4718112
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u EGP
￡E.0.4008578
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u BRL
R$0.0448518
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u CAD
C$0.0113162
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u BDT
1.0038378
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u NGN
12.6492814
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u COP
$33.1726556
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u ZAR
R.0.145376
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u UAH
0.3417162
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u VES
Bs1.20596
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u CLP
$8.0122
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u PKR
Rs2.3405536
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u KZT
4.4456146
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u THB
฿0.266798
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u TWD
NT$0.2529212
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u AED
د.إ0.0303142
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u CHF
Fr0.006608
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u HKD
HK$0.0643454
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u AMD
֏3.1574676
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u MAD
.د.م0.0741748
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u MXN
$0.1539664
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u SAR
ريال0.030975
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u PLN
0.0299838
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u RON
лв0.0357658
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u SEK
kr0.0775614
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u BGN
лв0.0137116
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u HUF
Ft2.7867588
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u CZK
0.172221
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u KWD
د.ك0.0025193
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u ILS
0.027671
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u AOA
Kz7.5295682
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u BHD
.د.ب0.00310576
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u BMD
$0.00826
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u DKK
kr0.0526162
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u HNL
L0.2160816
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u MUR
0.378308
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u NAD
$0.1450456
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u NOK
kr0.0825174
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u NZD
$0.0139594
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u PAB
B/.0.00826
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u PGK
K0.0349398
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u QAR
ر.ق0.0300664
1 OMNIA Protocol(OMNIA) u RSD
дин.0.826413

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o OMNIA Protocol

Koliko OMNIA Protocol (OMNIA) vrijedi danas?
Cijena OMNIA uživo u USD je 0.00826 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OMNIA u USD?
Trenutačna cijena OMNIA u USD je $ 0.00826. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija OMNIA Protocol?
Tržišna kapitalizacija za OMNIA je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OMNIA?
Količina u optjecaju za OMNIA je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OMNIA?
OMNIA je postigao ATH cijenu od 1.8747107834267112 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OMNIA?
OMNIA je vidio ATL cijenu od 0.008223138680398256 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OMNIA?
24-satni obujam trgovanja za OMNIA je $ 3.56K USD.
Hoće li OMNIA još narasti ove godine?
OMNIA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OMNIA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
OMNIA Protocol (OMNIA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

$0.00826
