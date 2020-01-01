Omni Network (OMNI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Omni Network (OMNI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Omni Network (OMNI) Informacije Omni is an Ethereum-native interoperability protocol that establishes low latency communications between all Ethereum rollups. Omni offers a secure, performant, and globally compatible architecture that presents Ethereum as a single, unified operating system to both users and developers. Službena web stranica: https://omni.network/ Bijela knjiga: https://docs.omni.network/whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x36e66fbbce51e4cd5bd3c62b637eb411b18949d4 Kupi OMNI odmah!

Omni Network (OMNI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Omni Network (OMNI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 107.20M $ 107.20M $ 107.20M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 34.47M $ 34.47M $ 34.47M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 311.00M $ 311.00M $ 311.00M Povijesni maksimum: $ 49.48 $ 49.48 $ 49.48 Povijesni minimum: $ 1.3721862533418974 $ 1.3721862533418974 $ 1.3721862533418974 Trenutna cijena: $ 3.11 $ 3.11 $ 3.11 Saznajte više o cijeni Omni Network (OMNI)

Omni Network (OMNI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Omni Network (OMNI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OMNI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OMNI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OMNI tokena, istražite OMNI cijenu tokena uživo!

