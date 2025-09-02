Više o OMNI

Omni Network Logotip

Omni Network Cijena(OMNI)

1 OMNI u USD cijena uživo:

$3.042
USD
Grafikon aktualnih cijena Omni Network (OMNI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:52:48 (UTC+8)

Omni Network (OMNI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 2.977
24-satna najniža cijena
$ 3.215
24-satna najviša cijena

$ 2.977

$ 3.215

$ 29.92704350233133

$ 1.3721862533418974

Omni Network (OMNI) cijena u stvarnom vremenu je $ 3.038. Tijekom protekla 24 sata, OMNItrgovalo je između najniže cijene $ 2.977 i najviše cijene $ 3.215, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OMNI je $ 29.92704350233133, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.3721862533418974.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OMNI se promijenio za +0.79% u posljednjih sat vremena, -1.45% u posljednjih 24 sata i -10.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Omni Network (OMNI)

No.339

$ 104.72M

$ 2.00M

$ 303.80M

34.47M

100,000,000

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Omni Network je $ 104.72M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 2.00M. Količina u optjecaju OMNI je 34.47M, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 303.80M.

Omni Network (OMNI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Omni Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.04476-1.45%
30 dana$ -1.04-25.51%
60 dana$ +1.463+92.88%
90 dana$ +0.752+32.89%
Omni Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u OMNI od $ -0.04476 (-1.45%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Omni Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -1.04 (-25.51%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Omni Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u OMNI od $ +1.463 (+92.88%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Omni Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.752 (+32.89%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Omni Network (OMNI)?

Pogledajte Omni Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Omni Network (OMNI)

Omni is an Ethereum-native interoperability protocol that establishes low latency communications between all Ethereum rollups. Omni offers a secure, performant, and globally compatible architecture that presents Ethereum as a single, unified operating system to both users and developers.

Omni Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Omni Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti OMNI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Omni Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Omni Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Omni Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Omni Network (OMNI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Omni Network (OMNI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Omni Network.

Provjerite Omni Network predviđanje cijene sada!

Omni Network (OMNI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Omni Network (OMNI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OMNI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Omni Network (OMNI)

Tražiš kako kupiti Omni Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Omni Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

OMNI u lokalnim valutama

1 Omni Network(OMNI) u VND
A$4.61776
2.21774
2.5823
$3.038
RM12.82036
124.98332
¥446.586
ARS$4,184.57158
244.77166
267.344
Rp49,803.27072
4,237.0986
173.53056
￡E.147.43414
R$16.49634
C$4.16206
369.20814
4,652.36282
$12,200.79028
R.53.52956
125.68206
Bs443.548
$2,946.86
Rs860.84768
1,635.08198
฿98.09702
NT$93.05394
د.إ11.14946
Fr2.4304
HK$23.66602
֏1,161.30588
.د.م27.28124
$56.6587
ريال11.3925
11.02794
лв13.15454
kr28.52682
лв5.07346
Ft1,024.59588
63.31192
د.ك0.92659
10.1773
Kz2,769.34966
.د.ب1.145326
$3.038
kr19.35206
L79.47408
139.1404
$53.34728
kr30.34962
$5.13422
B/.3.038
K12.85074
ر.ق11.05832
дин.303.86076
дин.303.86076

Omni Network Resurs

Za dublje razumijevanje Omni Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Omni Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Omni Network

Koliko Omni Network (OMNI) vrijedi danas?
Cijena OMNI uživo u USD je 3.038 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OMNI u USD?
Trenutačna cijena OMNI u USD je $ 3.038. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Omni Network?
Tržišna kapitalizacija za OMNI je $ 104.72M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OMNI?
Količina u optjecaju za OMNI je 34.47M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OMNI?
OMNI je postigao ATH cijenu od 29.92704350233133 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OMNI?
OMNI je vidio ATL cijenu od 1.3721862533418974 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OMNI?
24-satni obujam trgovanja za OMNI je $ 2.00M USD.
Hoće li OMNI još narasti ove godine?
OMNI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OMNI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Omni Network (OMNI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

$3.042
