Što je Omni Network (OMNI)

Omni is an Ethereum-native interoperability protocol that establishes low latency communications between all Ethereum rollups. Omni offers a secure, performant, and globally compatible architecture that presents Ethereum as a single, unified operating system to both users and developers.

Omni Network Predviđanje cijene (USD)

Omni Network (OMNI) Tokenomika

Omni Network Resurs

Za dublje razumijevanje Omni Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Omni Network Koliko Omni Network (OMNI) vrijedi danas? Cijena OMNI uživo u USD je 3.038 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena OMNI u USD? $ 3.038 . Provjerite Trenutačna cijena OMNI u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Omni Network? Tržišna kapitalizacija za OMNI je $ 104.72M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za OMNI? Količina u optjecaju za OMNI je 34.47M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OMNI? OMNI je postigao ATH cijenu od 29.92704350233133 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OMNI? OMNI je vidio ATL cijenu od 1.3721862533418974 USD . Koliki je obujam trgovanja za OMNI? 24-satni obujam trgovanja za OMNI je $ 2.00M USD . Hoće li OMNI još narasti ove godine? OMNI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OMNI predviđanje cijene za detaljniju analizu.

