Omni Network (OMNI) cijena u stvarnom vremenu je $ 3.038. Tijekom protekla 24 sata, OMNItrgovalo je između najniže cijene $ 2.977 i najviše cijene $ 3.215, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OMNI je $ 29.92704350233133, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.3721862533418974.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OMNI se promijenio za +0.79% u posljednjih sat vremena, -1.45% u posljednjih 24 sata i -10.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Omni Network (OMNI)
No.339
$ 104.72M
$ 2.00M
$ 303.80M
34.47M
100,000,000
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Omni Network je $ 104.72M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 2.00M. Količina u optjecaju OMNI je 34.47M, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 303.80M.
Omni Network (OMNI) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Omni Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.04476
-1.45%
30 dana
$ -1.04
-25.51%
60 dana
$ +1.463
+92.88%
90 dana
$ +0.752
+32.89%
Omni Network promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u OMNI od $ -0.04476 (-1.45%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Omni Network 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -1.04 (-25.51%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Omni Network 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u OMNI od $ +1.463 (+92.88%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Omni Network 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.752 (+32.89%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Omni Network (OMNI)?
Omni is an Ethereum-native interoperability protocol that establishes low latency communications between all Ethereum rollups. Omni offers a secure, performant, and globally compatible architecture that presents Ethereum as a single, unified operating system to both users and developers.
Omni Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Omni Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti OMNI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Omni Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Omni Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Omni Network Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Omni Network (OMNI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Omni Network (OMNI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Omni Network.
Razumijevanje tokenomike Omni Network (OMNI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OMNI opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Omni Network (OMNI)
Tražiš kako kupiti Omni Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Omni Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.