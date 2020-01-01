ECOMI (OMI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ECOMI (OMI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ECOMI (OMI) Informacije The OMI token is an in-app utility token intended for use in the VeVe app. Using/holding OMI will grant token holders and VeVe Collectors various perks, rewards, and advantages within the ecosystem. Službena web stranica: https://ecomi.notion.site/ Bijela knjiga: https://drive.google.com/file/d/1UNE-EvjuMIaWJUfvF3qQiTe0OKLFAJXV/view Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xeD35af169aF46a02eE13b9d79Eb57d6D68C1749e Kupi OMI odmah!

ECOMI (OMI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ECOMI (OMI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 92.32M $ 92.32M $ 92.32M Ukupna količina: $ 305.28B $ 305.28B $ 305.28B Količina u optjecaju: $ 281.56B $ 281.56B $ 281.56B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 100.10M $ 100.10M $ 100.10M Povijesni maksimum: $ 0.0009205 $ 0.0009205 $ 0.0009205 Povijesni minimum: $ 0.000175268662542023 $ 0.000175268662542023 $ 0.000175268662542023 Trenutna cijena: $ 0.0003279 $ 0.0003279 $ 0.0003279 Saznajte više o cijeni ECOMI (OMI)

ECOMI (OMI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ECOMI (OMI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OMI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OMI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OMI tokena, istražite OMI cijenu tokena uživo!

Kako kupiti OMI Jeste li zainteresirani za dodavanje ECOMI (OMI) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje OMI, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati OMI na MEXC-u odmah!

ECOMI (OMI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena OMI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite OMI povijest cijena odmah!

OMI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide OMI? Naša OMI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte OMI predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!