ECOMI (OMI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000333. Tijekom protekla 24 sata, OMItrgovalo je između najniže cijene $ 0.0003274 i najviše cijene $ 0.0004174, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OMI je $ 0.00303461855707369, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000175268662542023.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OMI se promijenio za -0.96% u posljednjih sat vremena, -9.41% u posljednjih 24 sata i +10.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu ECOMI (OMI)
No.371
$ 93.09M
$ 93.09M$ 93.09M
$ 104.25K
$ 104.25K$ 104.25K
$ 101.66M
$ 101.66M$ 101.66M
279.56B
279.56B 279.56B
305,281,922,855.64703
305,281,922,855.64703 305,281,922,855.64703
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija ECOMI je $ 93.09M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 104.25K. Količina u optjecaju OMI je 279.56B, s ukupnom količinom od 305281922855.64703. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 101.66M.
ECOMI (OMI) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena ECOMI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00003459
-9.41%
30 dana
$ +0.0001532
+85.20%
60 dana
$ +0.0001471
+79.12%
90 dana
$ +0.0001239
+59.25%
ECOMI promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u OMI od $ -0.00003459 (-9.41%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
ECOMI 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0001532 (+85.20%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
ECOMI 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u OMI od $ +0.0001471 (+79.12%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
ECOMI 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0001239 (+59.25%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena ECOMI (OMI)?
The OMI token is an in-app utility token intended for use in the VeVe app. Using/holding OMI will grant token holders and VeVe Collectors various perks, rewards, and advantages within the ecosystem.
ECOMI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje ECOMI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti OMI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o ECOMI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje ECOMI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
ECOMI Predviđanje cijene (USD)
Koliko će ECOMI (OMI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ECOMI (OMI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ECOMI.
Razumijevanje tokenomike ECOMI (OMI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OMI opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti ECOMI (OMI)
Tražiš kako kupiti ECOMI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti ECOMI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.